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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: نعتزم تقديم الكثير من المساعدات إلى لبنان

ترامب: نعتزم تقديم الكثير من المساعدات إلى لبنان
ترامب: نعتزم تقديم الكثير من المساعدات إلى لبنان
شيماء جمال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية، إن لبنان عانى وتضرر على مدار عقود طويلة جراء المعاملة السيئة والأزمات المتلاحقة التي شهدها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعمل على مساعدته للتعافي وإعادة وضعه في المكانة التي يستحقها.

وأوضح "ترامب" خلال استقباله نظيره اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، أن العلاقات التي تجمع واشنطن ببيروت "جيدة للغاية"، مشيدًا بالشعب اللبناني وبما يمتلكه من كفاءات ونخب مميزة في مختلف المجالات العلمية والفكرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن المباحثات الثنائية شهدت عقد اجتماعات بناءة ستُسهم بشكل مباشر في حل الكثير من المشكلات العالقة التي تؤثر على استقرار الدولة اللبنانية.

وفيما يتعلق بالملف الأمني ووجود "حزب الله"، كشف ترامب عن وجود خطط ملموسة تُبحث مع الجانب اللبناني وبمشاركة أطراف أخرى، مؤكدًا استعداد بلاده لاتخاذ خطوات حاسمة وتحظى باحترام العالم في هذا الشأن.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه على استعداد تام للتحدث مع "حزب الله" أو التواصل مع مختلف الأطراف إذا ما طلب منه الرئيس اللبناني ذلك، مشددًا على أنه لا بديل عن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، لتصبح أكثر قدرة على تحقيق الكفاية الذاتية والسيطرة.

وأكد "ترامب"، أن القوات الإسرائيلية في طور تنفيذ الانسحاب وإعادة الانتشار إلى مناطق أخرى، واصفًا الاتفاق الموقع مع لبنان بـ"الرائع" والمحوري لرسم ملامح المرحلة التجريبية في المنطقة الآمنة.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق المشترك، لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، متزامنًا مع خطوات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بالتنسيق مع آليات المراقبة الدولية.

ترامب لبنان جوزاف عون البيت الأبيض الولايات المتحدة حزب الله

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