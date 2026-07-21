ترامب يهدد بقصف المنشآت النووية الإيرانية.. ويتوعد الحوثيين برد حاسم

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديداته باستهداف وقصف أي مواقع أو منشآت نووية تحاول إيران إعادة بنائها مجددًا، موضحًا أن واشنطن تتابع عن كثب حركة المواد المخصبة وجاهزة لشن ضربات سريعة وشديدة ضدها، وضد منطقة "جبل الفأس" في القريب العاجل.

وأكد ترامب، خلال لقاء نظيره اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية، أن ضرب أجهزة الطرد المركزية والمواقع العسكرية ألحق بالجانب الإيراني أضرارًا بالغة وقوض قدراته بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن إيران باتت بحاجة لما بين 20 و25 عامًا للتعافي وإعادة إعمار بنيتها التحتية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن إدارته لن تسمح مطلقًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، لافتًا إلى استمرار الحصار والضغط العسكري والاقتصادي المشدد عليها.

وبشأن الموقف الدبلوماسي، أعلن ترامب عن وجود حوار ودعوات خلف الكواليس تسعى من خلالها طهران باستماتة لعقد لقاء وإنهاء الصراع جراء حجم التدمير الذي لحق بها.

وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته أن واشنطن "غير مهتمة" بإجراء هذه المحادثات حاليًا ما لم تكن طهران مستعدة للاستجابة الكاملة لكل الشروط والمطالب الأمريكية بطريقة ذات مغزى.

وعلى صعيد التأثيرات السياسية، جزم ترامب بأن المحاولات والتهديدات الإيرانية لن تكون لها أي تأثير عليه أو على مسار انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وفي إطار حرية الملاحة، وجَّه ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لجماعة الحوثي من الإقدام على فرض أي حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مؤكدًا استعداد واشنطن للرد الحاسم والتعامل بشدة مع أي تهديدات عسكرية في المنطقة.