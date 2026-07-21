باحث اقتصادي: مصر تجاوزت الأزمات برؤية استباقية.. وتتصدر جذب الاستثمارات في أفريقيا

أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث في الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، رغم ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة أثرت على العديد من الاقتصادات، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني بفضل سياسات استباقية وخطط تنموية طويلة الأجل.

الأوضاع في ليبيا والسودان

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن مصر واجهت ظروفًا استثنائية فرضتها التطورات في محيطها الإقليمي، بداية من الأوضاع في ليبيا والسودان، مرورًا بالأحداث في قطاع غزة، وصولًا إلى اضطرابات الملاحة في منطقة باب المندب، والتي انعكست على إيرادات قناة السويس، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع تلك المتغيرات بكفاءة.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد الوطني القائم على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات الوطنية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية، شملت إنشاء وتطوير شبكات الطرق، ومحطات الكهرباء، ومشروعات مياه الشرب والمعالجة، وهو ما وفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

صدارة الدول الأفريقية

وأضاف البهواشي أن هذه الجهود انعكست بصورة مباشرة على مؤشرات الاستثمار، حيث أصبحت مصر في صدارة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما تجاوزت قيمة التدفقات الاستثمارية 15 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى القارة الأفريقية.

استمرار تنفيذ مشروعات التنمية

واختتم الباحث في الاقتصاد والعلوم السياسية تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مناخ الاستثمار يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية.