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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس المخابرات العامة يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الليبية سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا

رئيس المخابرات العامة يلتقي وكيل وزارة الدفاع الليبية
رئيس المخابرات العامة يلتقي وكيل وزارة الدفاع الليبية
هاني حسين

التقى السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية،  وكيل وزارة الدفاع الليبية عبد السلام الزوبي لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وبحث رئيس المخابرات العامة المصرية، مع وكيل وزارة الدفاع الليبية سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا.

وناقشا رئيس المخابرات العامة المصرية ووكيل وزارة الدفاع الليبية، دعم الجهود الدولية الرامية لتوحيد ودمج القوات العسكرية في ليبيا تمهيدا للوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

كما بحثا رئيس المخابرات العامة المصرية ووكيل وزارة الدفاع الليبية التعاون الأمني بين البلدين.
 

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