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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمقر الوحدة المحلية بالواسطى لبحث شكاوى ومطالب المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لقاءً جماهيريًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وذلكوفي إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

بحضور علي يوسف رئيس المركز، و أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، و مها حميدة مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى جانب مديري الإدارات التنفيذية ورؤساء فروع شركات المرافق والمسؤولين المختصين، وذلك لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى 22 شكوى وطلبًا تقدم بها أهالي عدد من قرى مركز الواسطى، منها 5 شكاوى مدرجة مسبقًا بجدول اللقاء و17 شكوى وطلبًا تم استقبالها خلال انعقاد اللقاء، حيث وجه المحافظ بتسجيلها جميعًا وبحثها على الفور، وشملت الشكاوى قرى: ميدوم، إطواب، ونا القس، قمن العروس، ميهوب، الديب، بني حدير، الحومة، عزبة رسلان، أبوصير، وعزبة الصعايدة.

وتنوعت مطالب المواطنين بين ملفات النظافة، والتصالح وتقنين الأراضي، والإشغالات والتعديات، والري، والشباب والرياضة، والصرف الصحي، والتعليم، وفرص العمل، وتوصيل المرافق، وتراخيص البناء، وغيرها من الموضوعات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.

ووجه محافظ بني سويف جميع الجهات المختصة بدراسة كل شكوى على حدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، مع إعداد تقارير تفصيلية بنتائج الفحص، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مؤكدًا ضرورة إخطار المواطنين بنتائج فحص شكاواهم وأسباب القرارات المتخذة بشأنها، بما يعزز من الشفافية ويحقق سرعة الاستجابة.عرض أقل

بني سويف الواسطي محافظ بني سويف

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