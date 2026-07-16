السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

أثار السوار الأحمر الذي ارتداه عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وفي مقدمتهم اللاعب ليونيل ميسي، اهتمام المتابعين خلال مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما ظهر على معاصم أكثر من لاعب، بينهم ليساندرو مارتينيز ونويل مولينا، ليصبح أحد المظاهر اللافتة داخل صفوف منتخب "التانجو".

ووفقًا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن هذا السوار، المعروف باسم "سوار العقد السبع"، يرتبط بتقاليد تُنسب إلى الكابالا، وهي مدرسة صوفية في اليهودية.

ويُعتقد أنه يرمز إلى الحماية من الحسد أو "العين الشريرة"، بينما تمثل العقد السبع معاني روحية مرتبطة بالحماية والنمو الشخصي.



وتشير هذه المعتقدات إلى أن السوار يُربط عادة في المعصم الأيسر بواسطة شخص مقرب، مع الدعاء أو تمني الخير لمن يرتديه.

هل يسمح "فيفا" بارتدائه؟

لا تمنع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ارتداء هذا النوع من الأساور، إذ تنص قوانين اللعبة على حظر الإكسسوارات التي قد تشكل خطرًا على اللاعبين فقط. وبما أن السوار مصنوع من خيط أو قماش ولا يمثل خطورة، فيُسمح بارتدائه ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك، بينما تظل المجوهرات والساعات والإكسسوارات المعدنية محظورة.



قصة ميسي مع السوار الأحمر

يرتدي ليونيل ميسي هذا السوار منذ سنوات، سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو خلال مشواره مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، كما ظهر به خلال تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا.

وتعود بداية القصة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، عندما أهدى الصحفي الأرجنتيني راما بانتوروتو ميسي خيطًا أحمر بناءً على طلب والدته، باعتباره رمزًا للحماية وجلب الحظ.

وبعد تأهل الأرجنتين إلى دور الـ16 إثر الفوز على نيجيريا، سأل الصحفي ميسي عما إذا كان لا يزال يحتفظ بالخيط، فرفع قائد الأرجنتين طرف سرواله ليكشف عن الخيط المربوط في كاحله الأيسر، وقال: "أبلغ والدتك شكري... ما زلت أحتفظ به."

ومنذ ذلك الحين، أصبح السوار الأحمر جزءًا من المظهر المعتاد لميسي، كما انتشر بين عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة.