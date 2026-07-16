بعد التقارير الإسرائيلية.. قطر: لم ولن نشارك في عمل عسكري ضد إيران

أعلنت قطر يوم الخميس رفضها القاطع للتقارير الإسرائيلية التي وصفتها بـ"الكاذبة" والتي تحدثت عن مشاركة الدوحة في الهجوم ضد إيران.

وأعرب المكتب الإعلامي الدولي لدولة قطر عن رفضه القاطع للتقارير الكاذبة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، والتي زعمت أن قطر وافقت على المشاركة في عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أن هذه المزاعم قد تم تداولها من قبل أفراد يسعون إلى جرّ دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

وفي هذا السياق، أشار المكتب إلى أن المسؤولين القطريين أكدوا مرارًا وتكرارًا، منذ بداية الصراع، أن دولة قطر لم تشارك ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار.

وشدد المكتب كذلك على أن دولة قطر لن تسمح لمثل هذه المزاعم المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية الحثيثة لإنهاء الصراع، وأنها ستواصل مساعيها الحميدة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يلبي شواغل جميع الأطراف.