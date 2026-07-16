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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا توسع ضرباتها لتصل إلى شمال إيران وتعطل سفينة تحاول خرق الحصار

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

كثفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران في وقت مبكر من اليوم الخميس، حيث ضربت أهدافا في مناطق تقع في أقصى الشمال، كما أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة اتهمتها الولايات المتحدة بمحاولة كسر حصارها البحري على إيران.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة قبل الفجر وحذرت من أن هجماتها قد تصاعد.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن أياما من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط — والتهديدات المتجددة لمضيق هرمز — أدت إلى تمزيق الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب الإيرانية ويمكن أن تعيد المنطقة إلى حرب شاملة.

وبالفعل، يقول مسؤولون إيرانيون إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

كما وصلت الضربات إلى مناطق حول العاصمة الإيرانية، طهران، للمرة الأولى في هذه الجولة الأخيرة من العنف، مما يظهر اتساع نطاق الأهداف بالنسبة للأمريكيين.

عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير، أغلقت طهران المضيق فعليًا أمام حركة الشحن، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والعديد من السلع الأخرى إلى مستويات أعلى بكثير خارج المنطقة وأعطت إيران نفوذاً كبيراً في المفاوضات.

وهدد الكولونيل إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم المقر المركزي "خاتم الأنبياء" للجيش الإيراني، بأن إيران قد تشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الإقليمية إذا نفذت الولايات المتحدة تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن أمريكا قد تضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية.

وقال ذو الفقاري: "إن كل البنية التحتية في المنطقة سوف تسحق تحت الضربات الفولاذية للقوات المسلحة القوية للجمهورية الإيرانية" في حال تم تنفيذ تهديد ترامب.

وأضاف: "لن نسمح لأمريكا، كدولة أجنبية وخارج المنطقة، تحت أي ظرف من الظروف وبأي حال من الأحوال، بالتدخل في مضيق هرمز. هذا خط أحمر لا يقهر لإيران".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الضربات الأمريكية في وقت مبكر من يوم الخميس أصابت مناطق حول طهران. وأفادت أيضًا أن الهجمات الأمريكية استهدفت محافظة سمنان، التي تضم منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية وبرنامج الفضاء الإيراني.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ضربات صباح الخميس حول محافظات همدان، وهرمزغان، وخوزستان، ولورستان، ومركزي، وسيجستان وبلوشستان.

الولايات المتحدة إيران الشمال

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