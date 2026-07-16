الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر

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أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تسلم النادى اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026 خطاب التخصيص الرسمى للارض الجديدة المخصصة للنادى بمدينة حدائق اكتوبر وذلك فى خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروع انشاء فرع جديد للقلعة البيضاء.

وجاء تسلم خطاب التخصيص بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية. بما يتيح للنادى الانتقال للمرحلة التالية الخاصة بتنفيذ المشروع.

وعلى الفور سيبدأ مجلس ادارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة دراسة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء العمل على الارض الجديدة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، بما يسهم فى إنشاء فرع جديد يواكب تطلعات أعضاء الجمعية العمومية ويضم منشآت رياضية واجتماعية وخدمية متكاملة.

واكد مجلس ادارة الزمالك أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات النادى خلال الفترة المقبلة خاصة وانه تم قبل اسبوع توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى فى مجال التطوير العقاري، لانشاء فرع الزمالك بمدينة حدائق اكتوبر .