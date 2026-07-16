قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. والد لامين يامال يكشف سبب غيابه عن دعم نجله في كأس العالم
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنقل تبعية "معلومات قطاع الأعمال العام" لمجلس الوزراء مباشرة
الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر
ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟
الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام
هبوط أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا والأوقية بـ4033 دولارًا
تطور خطير.. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب
التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الإسترليني يحلق قرب أعلى مستوى مع تراجع المخاوف المالية في بريطانيا
اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو الجاري
عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر

مجلس إدارة الزمالك
مجلس إدارة الزمالك
أ ش أ

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تسلم النادى اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026 خطاب التخصيص الرسمى للارض الجديدة المخصصة للنادى بمدينة حدائق اكتوبر وذلك فى خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروع انشاء فرع جديد للقلعة البيضاء.

وجاء تسلم خطاب التخصيص بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية. بما يتيح للنادى الانتقال للمرحلة التالية الخاصة بتنفيذ المشروع.

وعلى الفور سيبدأ مجلس ادارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة دراسة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء العمل على الارض الجديدة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، بما يسهم فى إنشاء فرع جديد يواكب تطلعات أعضاء الجمعية العمومية ويضم منشآت رياضية واجتماعية وخدمية متكاملة.

واكد مجلس ادارة الزمالك أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات النادى خلال الفترة المقبلة خاصة وانه تم قبل اسبوع توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى فى مجال التطوير العقاري، لانشاء فرع الزمالك بمدينة حدائق اكتوبر .

مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب خطاب التخصيص الرسمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

ترشيحاتنا

أمانة الحملة الوطنية "تحيا مصر لدعم الرئيس" بالأقصر تكرّم محافظ الأقصر تقديرًا لجهوده وإنجازاته

أمانة الحملة الوطنية تحيا مصر تكرّم محافظ الأقصر تقديرًا لإنجازاته

خلال الزيارة

السبكي: المستشفى الافتراضي يحقق العدالة الصحية ويتيح الخدمات دون قيود جغرافية.. ويمثل مستقبل الرعاية الصحية الذكية في مصر

الشاب الغريق

رغم التحذيرات.. استمرار البحث عن شاب غرق في شاطئ أم الرخم بمطروح

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد