ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يحتفلان بالعرض الخاص الثاني لـ خلي بالك من نفسك في الكويت

واصل نجما فيلم “خلي بالك من نفسك”، ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، جولتهما الترويجية في الكويت، حيث احتفلا، اليوم، بالعرض الخاص الثاني مساء أمس للفيلم داخل مجمع The Warehouse، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، في أجواء احتفالية عكست حالة الحماس التي تسبق طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 22 يوليو الجاري.

واستقبل الجمهور بطلي الفيلم بحفاوة كبيرة، وحرص السقا وياسمين على التقاط الصور التذكارية مع الحضور والتفاعل معهم، كما دار بينهما وبين الجمهور حوار حول كواليس العمل، في واحدة من أبرز محطات الجولة الدعائية التي يرافق خلالها أبطال الفيلم انطلاقته العربية.

وشهد العرض الخاص في مجمع The Warehouse (ذا وير هاوس) أجواءً استثنائية، بعدما احتشد عدد كبير من الجمهور الكويتي لاستقبال ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، في مشهد عكس حالة الحماس الكبيرة للفيلم قبل طرحه رسميًا. وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع بطلي العمل والحصول على توقيعاتهما، وسط أجواء من البهجة والفرحة، فيما قوبل النجمان باستقبال حافل وحفاوة كبيرة من الجمهور الكويتي، الذي تفاعل معهما بشكل لافت طوال جولتهما داخل المجمع، لتتحول الأمسية إلى احتفالية جماهيرية مميزة عكست حجم الشعبية التي يحظى بها الثنائي في الكويت

وخلال لقاءتهما المصاحبه للعروض، تحدث أحمد السقا عن تجربة التعاون مع ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن الفيلم جاء بعد مجهود كبير من جميع المشاركين فيه، وقال: “ياسمين عملت أقصى مجهودها وأنا عملت مجهودي، وربنا اللي يعلم، والتوفيق على الله”، مشيرًا إلى ثقته في أن العمل سيحظى بإعجاب الجمهور.

من جانبها، كشفت ياسمين عبد العزيز عن واحدة من أبرز مفاجآت الفيلم، مؤكدة أن الجمهور سيشاهدها بصورة مختلفة عن المعتاد، وقالت: “أنا بقدم أكشن أكتر، والسقا بيقدم كوميدي، وده مختلف”، في إشارة إلى تبادل المساحات بين بطلي الفيلم، في تجربة تحمل مفاجآت عديدة للجمهور.

وشهدت القاءات أيضًا موقفًا طريفًا خطف الأنظار، بعدما سألت إحدى الحاضرات ياسمين عبد العزيز عن سر جمالها، لترد بعفويتها المعتادة: “بردو؟!.. أنا سينجل”، وهو التعليق الذي أشعل القاعة بالضحكات والتصفيق، وتداوله الحضور على نطاق واسع.

وتأتي محطة الكويت ضمن جولة ترويجية عربية ينظمها صناع الفيلم، لا تقتصر على العروض الخاصة داخل دور السينما، وإنما تشمل لقاءات مباشرة مع الجمهور ووسائل الإعلام، بهدف الاحتفاء بانطلاق الفيلم وتعزيز التواصل مع جمهوره في مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن يواصل أبطال الفيلم جولتهم خلال الأيام المقبلة في المملكة العربية السعودية، قبل أن تختتم في دبي، ضمن خطة دعائية مكثفة تسبق طرح الفيلم في عدد من الأسواق العربية، بعد حالة الاهتمام الكبيرة التي صاحبت الإعلان الرسمي للعمل.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك”، والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من إطلاقه عبر المنصات الرقمية، في انطلاقة دعائية قوية عززت من حالة الترقب للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، من خلال قصة مليئة بالمواقف والمفاجآت، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق الخارجية، على أن ينطلق في دور العرض المصرية اعتبارًا من 22 يوليو الجاري