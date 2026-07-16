أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

اعرف الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت تعاملات اليوم استقرارًا في حركة أسعار العملات داخل البنوك، مع استمرار متابعة الأسواق المحلية والعالمية للتغيرات الاقتصادية المؤثرة على سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 57.66 جنيه للشراء و57.83 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني نحو 67.66 جنيه للشراء و67.88 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 13.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يسجّل هذا الرقم والجنيه الذهب يقترب من 47 ألفًا



رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار الذهب في الأسواق المحلية، مع توضيح أبرز العوامل التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر، في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين للتغيرات اليومية في الأسعار.

عيار 21 يسجل 5860 جنيهًا.. وعيار 24 عند 6697 جنيهًا

وجاءت أسعار الذهب وفقًا لما تم رصده خلال البرنامج كالتالي:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5022 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5860 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6697 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46880 جنيهًا.

موجة حر شديدة تجتاح تونس وتحذيرات من مخاطر صحية في 12 ولاية



قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إن تونس تشهد موجة حر كبيرة هذه الأيام، حيث أنها بدأت منذ أيام، تقريبًا مع بداية شهر يوليو، وستستمر خلال الأيام المقبلة، وربما تنتهي هذه الموجة في نهاية الأسبوع القادم، أي يوم الأحد المقبل، أو ربما، بحسب التوقعات، قد تستمر لأيام أخرى.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أنها أول موجة حر خلال صيف 2026، وتم تصنيف 12 ولاية، أمس، ضمن الولايات أو المناطق ذات درجة الإنذار الكبيرة، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات خاصة وتوخي الحذر الشديد، بالنظر إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في الإصابة بضربات الشمس.

المرشد الإيراني: مضيق هرمز صار خاضعًا لسيادتنا بقرار من خامنئي



عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلاً حيث قال مستشار المرشد الإيراني، إن مضيق هرمز صار خاضعًا لسيادتنا بقرار من خامنئي.

واسترسل: لا توجد قوة في العالم تستطيع سلب سيادتنا على مضيق هرمز.

وأضاف العميد محمد أكرمي نيا: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت واشنطن لا تعترف بنظامنا القائم على سيادة القانون فالسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز أصبحت مطلبا وطنيا في إيران.

كارينا فان دن هوفن: نقوش مقبرة «باسر» تعطينا فهمًا أكثر كيف كانت الحياة في عصر الرعامسة |فيديو



قالت الدكتورة كارينا فان دن هوفن، رئيسة البعثة الأثرية الهولندية في جبانة طيبة، إن البعثة تعمل في جبانة تضم بالفعل عددًا من المقابر، تبدأ بأعمال التنقيب، ثم تواصل البحث في الطبقات الأثرية المختلفة، متابعة: "قد يبدو الأمر مفاجئًا إلى حد ما، لكن من المدهش أننا ما زلنا نرى هذه الرسوم واضحة ومرئية حتى اليوم".

أوضحت خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي أن السبب الذي دفع البعثة إلى نسب هذه النقوش أو المقبرة إلى عصر الرعامسة هو العثور على اسم "باسر"، الذي رأته يتكرر أكثر من مرة، وهو اسم معروف في تلك الفترة.

وتابعت: "لقد وجدنا هذه المقبرة، والرسوم التي تحيط بها تمنحنا فهمًا أفضل لكيفية الحياة في ذلك الوقت، كما توفر لنا فرصة لمعرفة مزيد من التفاصيل من خلال النصوص المكتوبة، بعد أن نقوم بترجمتها، وسيساعدنا ذلك على إجراء مزيد من الفحص والدراسة لهذه الرسومات والكتابات الهيروغليفية، بما يمكننا من فهمها بصورة أفضل".

وواصلت: "أعتقد أن أحد أبرز التحديات التي واجهتنا كان التعامل مع قطع أثرية ومناطق شديدة الحساسية، إذ كنا حريصين على اكتشافها وتوثيقها قبل أن تتعرض للتلف أو الضرر".



صرف 3000 جنيه للمستحقين..كيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تبدأ وزارة العمل، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 16 يوليو 2026، صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

ويتساءل كثير من المواطنين عن كيفية صرف المنحة والفئات المستحقة لها وقيمة الدعم المقرر.

قيمة المنحة وعدد المستفيدين

أكد وزير العمل حسن رداد أن صرف المنحتين يتم من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل عن الدفعتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال مسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي مخصصات مالية تبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه، تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام.. مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي



كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خطة تطوير الإعلام، والمقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

وضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير قطاع الإعلام

وأوضح مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه تم عقد لقاء مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية، لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير قطاع الإعلام.

وأكد أن العمل يجري على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بتطوير منظومة الإعلام، بما يواكب المتغيرات الحالية ويعزز دور المؤسسات الإعلامية.