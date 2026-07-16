موجة حر شديدة تجتاح تونس وتحذيرات من مخاطر صحية في 12 ولاية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إن تونس تشهد موجة حر كبيرة هذه الأيام، حيث أنها بدأت منذ أيام، تقريبًا مع بداية شهر يوليو، وستستمر خلال الأيام المقبلة، وربما تنتهي هذه الموجة في نهاية الأسبوع القادم، أي يوم الأحد المقبل، أو ربما، بحسب التوقعات، قد تستمر لأيام أخرى.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أنها أول موجة حر خلال صيف 2026، وتم تصنيف 12 ولاية، أمس، ضمن الولايات أو المناطق ذات درجة الإنذار الكبيرة، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات خاصة وتوخي الحذر الشديد، بالنظر إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في الإصابة بضربات الشمس.

وأوضحت أن المعهد الوطني للرصد الجوي حذر من ذلك، مشيرًا إلى أن فئات عمرية معينة، خاصة كبار السن، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومن يتناولون أدوية معينة، قد يكونون أكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بفئات أخرى قد تمتلك قدرة أكبر على تحملها.

وأشارت إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي حذر من خطر ضربات الشمس، وأصدرت وزارة الصحة بيانًا قدمت فيه جملة من الأعراض التي قد ترتبط بالإصابة بضربة الشمس، مؤكدة أن ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية والالتزام بإرشادات السلامة.