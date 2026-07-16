بعد تجدد القتال.. باكستان تدعو إيران وأمريكا لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن آمالها في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة، مجددة الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام.

وشددت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، على أنه لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار، معتقدة أن حل كل النزاعات يكون من خلال الحوار على طاولة المفاوضات.

وقالت الخارجية الباكستانية إن مذكرة التفاهم في إسلام آباد تبقى إطارا راسخا لتعزيز السلام والاحترام المتبادل، مضيفة: “وسنواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم”.

وختمت الخارجية الباكستانية بيانها قائلة: “نواصل الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار”.

