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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ميسي» : نحن الأرجنتينيون نريد المزيد دائمًا .. وأهدي الفوز لـ «مارادونا»

ميسي ومارادونا
ميسي ومارادونا
عبدالله هشام

أهدى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين الفوز على إنجلترا بنصف نهائي كأس العالم 2026 لـ دييجو مارادونا أسطورة المنتخب الراحل.

وقال “ميسي” خلال تصريحاته: لو خسرنا ضد إنجلترا، لخرج بعض الأشخاص ويقولون بعض الهراء، كنّا نعلم أننا أفضل منهم من ناحية كرة القدم.

وأضاف: الأرجنتينيون دائمًا يريدو المزيد، ونطالب بالمزيد باستمرار وأعتقد أنه لو كنّا خسرنا أمام إنجلترا، لخرج بعض الأشخاص ليقولوا ترّهات وأشياء سخيفة، لكننا لم نمنحهم هذه الفرصة.

ووصل: حظينا بفرصة الفوز والتأهل، وهذا أمر رائع أيضًا بالنظر لما تعنيه هذه المباراة، كنا نعلم أنه من ناحية كرة القدم فنحن أفضل منهم، ولكن في مثل هذه المباريات الكبيرة تلعب تفاصيل كثيرة دورًا مهمًا.

وأكمل: المباراة تستحضر التاريخ وما حدث فيه دون الحاجة لإقحام ذلك في مجرد مباراة كرة قدم، لكنها تظل مواجهة خاصة بكل ما تحمله من معانٍ، وكان لا بد لنا من الفوز بها.

وأردف: أنا متأكد من أن «ديجيو مارادونا يستمتع بهذا كثيرًا من الأعلى، إنه فوز من أجله، أنا سعيد لأنني استطعت منحه هذه الفرحة، وأتمنى أن يكون يحتفل بهذا الإنجاز و يستمتع به.

واختتم “ميسي” قائلاً: نحن محظوظون لأننا عشنا في زمن «دييجو»، لم أقارن أبدًا نفسي به، أختار أن أحتفظ بجميع اللحظات الجميلة التي عشناها معه.

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