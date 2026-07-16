سوريا تحبط ‏شحنة أسلحة لحزب الله قادمة من العراق

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية بأن عناصرها نجحت في إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية ، مشيرة إلى أن ‏التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة ‏المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب ‏الله.‏



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدد في وقت سابق حديثه عن تولي الرئيس السوري، أحمد الشرع، التعامل مع حزب الله في لبنان، مؤكدا " سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأعلى دقة من الإسرائيليين.

ولفت ترامب، في تصريح له إلى أن الشرع لن يهدم المباني، كاشفاً عن رغبة الرئيس السوري في تولي التعامل مع حزب الله حيث قال: أنا أعلم أنه يرغب في القيام بذلك.



وكان ترمب قد أبدى رغبته، خلال أكثر من مناسبة، في إسناد مهمة التصدي لـ حزب الله في لبنان إلى سوريا، قائلاً : إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، وعد بأنه سيقدم مساعدة في قضية (حزب الله).