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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: مباراة إنجلترا منحت حسام حسن صك براءة.. والأرجنتين تستحق كأس العالم

شوبير
شوبير
يارا أمين

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب الأرجنتين يستحق التتويج بلقب كأس العالم 2026، معتبرا أن فوزه على إنجلترا في نصف النهائي منح "صك براءة" للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب مواجهة الأرجنتين.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "أتمنى الأرجنتين تاخد كأس العالم علشان يبقى اللي خرجنا من البطولة هو بطل العالم، وبيكفورد امبارح فكرني بمصطفى شوبير وتألقه، وأفضل فريق لعب قدام الأرجنتين كان منتخب مصر".

وأضاف: "مباراة الأمس بين إنجلترا والأرجنتين كانت بمثابة صك براءة لحسام حسن. إنجلترا لما تقدمت 1-0 لعبت بنفس الطريقة اللي الناس لامت على حسام حسن إنه ملعبش بيها لما مصر تقدمت 2-0 أمام الأرجنتين".

وتابع شوبير: "ناس كتير قالت وقتها: إزاي حسام حسن ملعبش بخمسة مدافعين؟ وإزاي منزلش مدافعين إضافيين؟ لكن توماس توخيل عمل نفس الأمر أمام الأرجنتين، وغير تكتيكه إلى خمسة مدافعين، ودفع بمدافع طويل، وفي النهاية استقبل هدفين وخسر المباراة".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.

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