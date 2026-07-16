رسالة من سبيد إلى لامين يامال قبل نهائي كأس العالم

وجه اليوتيوبر سبيد رسالة إلى لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، عقب التأهل لنهائي كأس العالم.

وقال سبيد في تصريحات: "أرجوك أنقذنا يا لامين من الكارثة.. إذا فاز ميسي بالمونديال فلا أعرف ماذا سأقول كمشجع لرونالدو".

حسم منتخب الأرجنتين تأهله لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أقيمت المباراة على ملعب أتالانتا.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل.

وتنطلق مباراة نهائي كأس العالم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.