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لتحديد المركز الثالث ... موعد مباراة فرنسا وانجلترا في كأس العالم
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لتحديد المركز الثالث ... موعد مباراة فرنسا وانجلترا في كأس العالم

فرنسا
فرنسا
ياسمين تيسير

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي.

من المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا يوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لتكون آخر ظهور للمنتخبين في النسخة الحالية من البطولة، قبل إسدال الستار على منافسات كأس العالم بالمباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بن ان سبورت ، صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فرنسا انجلترا كاس العالم

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