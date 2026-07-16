إصابة ملاحظة بلجنة ثانوية عامة في العبور بحالة إغماء ونقلها للمستشفى

أصيبت ملاحظة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم، بحالة إغماء أثناء أداء عملها داخل اللجنة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تلقت الجهات المختصة إخطارًا بإصابة ريهام م " الملاحظة بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات التابعة لإدارة العبور التعليمية، بحالة إغماء خلال سير امتحانات الثانوية العامة.

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية لها داخل اللجنة، قبل أن يتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتها الصحية.

وانتظمت أعمال الامتحانات داخل اللجنة بصورة طبيعية، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع متابعة الحالة الصحية للملاحظة.