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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل محشي بدبس الرمان .. وصفة بطعم حلو وحامض يفتح الشهية

المحشي بدبش الرمان
المحشي بدبش الرمان

يعد المحشي بدبس الرمان من الوصفات المميزة التي تضيف نكهة مختلفة للمحشي التقليدي، إذ يمنح دبس الرمان الأرز والخضراوات مذاقًا يجمع بين الحلاوة والحموضة، وهو من الأطباق الشهيرة في بعض المطابخ العربية.

مقادير المحشي بدبس الرمان

كوسة أو باذنجان أو فلفل ألوان للحشو.

كوبان من الأرز المصري المغسول والمصفى.

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

حزمة بقدونس مفرومة.

حزمة شبت مفرومة.

حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

عصير 2 ثمرة طماطم أو كوب صلصة.

3 ملاعق كبيرة دبس رمان.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب زيت.

مرق أو ماء ساخن للطهي.


طريقة التحضير

1. اخلطي الأرز مع البصل والخضرة والطماطم ومعجون الطماطم والزيت والتوابل.


2. أضيفي ملعقتين من دبس الرمان إلى خليط الحشو وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.


3. احشي الخضراوات دون الضغط على الأرز حتى يترك له مساحة للتمدد أثناء الطهي.


4. رصي المحشي في قدر مناسب.


5. اخلطي المرق مع ملعقة دبس الرمان المتبقية، ثم اسكبيه فوق المحشي حتى يغطيه.


6. اتركيه على نار عالية حتى يبدأ الغليان، ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى ينضج تمامًا.


7. يقدم المحشي ساخنًا مع السلطة أو الزبادي.

نصائح لنجاح الوصفة

لا تكثري من دبس الرمان حتى لا يطغى مذاقه على باقي المكونات.

يمكن إضافة فصوص ثوم مفرومة إلى الحشوة لمنحها نكهة أقوى.

يفضل استخدام مرق الدجاج أو اللحم للحصول على مذاق أغنى.

يمكن إضافة رشة نعناع مجفف إلى الحشوة لإضفاء نكهة مميزة.

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