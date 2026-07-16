وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

أعلن المنتج حمادة إسماعيل أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، اتفق على الانتقال إلى صفوف فنربخشة التركي، تمهيدًا لارتداء قميص الفريق بداية من الموسم الجديد.

ونشر حمادة إسماعيل صورة لمحمد صلاح عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مبروك صلاح.. فنربخشة التركي"، في إشارة إلى إتمام الصفقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في تركيا، وسط تقارير صحفية أشارت إلى دخول عدد من أندية القمة في الدوري التركي في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر، بعد انتهاء رحلته رسميًا مع ليفربول، في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان محمد صلاح قد أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد رحلة استمرت تسعة أعوام، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره الاحترافي، وسط اهتمام من عدة أندية داخل أوروبا وخارجها.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من محمد صلاح أو نادي فنربخشة بشأن إتمام الصفقة، لتبقى الأنباء المتداولة في انتظار التأكيد الرسمي.