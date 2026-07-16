قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة طفل فلسطيني بعد تعرضه للدهس على يد مستوطن في الخليل
خطر الكذب ونشر الشائعات عبر الإنترنت.. علي جمعة يوضح كيفية الحماية منها
خبيرة اقتصادية: ارتفاع الدين وكلفة الاقتراض يضعان الحكومة البريطانية المقبلة أمام تحديات صعبة
وزير الزراعة: قفزة في إنتاج اللحوم الحمراء لـ600 ألف طن.. والاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100%
ترامب يكشف عن خطة دفاعية كبرى: "ترسانة الحرية" تنطلق من بنسلفانيا
جنون في بوينس آيرس.. الآلاف يحتفلون بتأهل الأرجنتين لنهائي مونديال 2026
الجيش الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقًا ولن يُعاد فتحه إلا بشروط
وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي
مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل
رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟
مشاجرة بسبب دفن جثمان.. الداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهمين بواقعة أطفيح
ضربة قوية.. بيان مهم من أمريكا بشأن الحصار البحري على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطر الكذب ونشر الشائعات عبر الإنترنت.. علي جمعة يوضح كيفية الحماية منها

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله كان يأمر الناس بالصدق، ويُحذِّرهم أشد التحذير من الكذب والاستمرار فيه، فقال: «لا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدِّيقًا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذَّابًا».

وأضاف علي جمعة، في منشور له على فيس بوك، متحدثا عن الصدق، إن الكذب ليس كلمة عابرة، بل هو افتراء يفسد القلب، ويهدم الثقة بين الناس، ويُفقد الكلام قيمته. وقد يتمادى الإنسان في الكذب حتى يختلط عليه ما اختلقه بما هو حقيقة، ثم تكون المصيبة الكبرى حين يصدِّق الناس هذا الكذب وينقلونه بينهم.

وقد أخبرنا النبي أن من علامات الساعة أن يفشو الكذب، وأن تختلط الحقائق بالأباطيل، حتى يُنهى عن المعروف ويُؤمر بالمنكر، ويصبح الباطل مألوفًا في النفوس.

خطورة الكذب ونشر الشائعات

وتابع: وقد تكذب النفس على صاحبها حتى يتخيّل الوهم حقيقة، ثم يصدِّق نفسه ويدافع عما توهَّمه، وهذه مصيبة كبرى، وبلية عظمى، نراها اليوم على شبكات الإنترنت؛ حيث يكرر بعض الناس الكذب حتى يصدِّقوه، ثم يجدون من يتلقاه بلا تثبُّت ولا مراجعة.

وأكد علي جمعة، أن المشكلة أن المعلومة قد يسمعها الإنسان خطأ، ثم يفهمها على غير وجهها، ثم ينقلها بصورة تختلف عما فهم، ثم تُكتب على نحو آخر، حتى تضيع الحقيقة بين السماع والفهم والنقل والكتابة.

ومن هنا قال رسول الله: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّث بكل ما سمع» منوها أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل نفسه أداة لنشر الكذب والافتراء، ولو كان نقله ناتجًا عن التسرع وعدم التثبت.

وأشار إلى أن علماؤنا علمونا التوثُّق والتثبُّت، وقالوا: «الإسناد من الدين» فالإسناد والتوثيق هما اللذان يحفظان العلم من التحريف، ويمنعان أن يُنسب إلى القرآن والسنة ما ليس منهما.

وذكر علي جمعة، أنه قد تراكم الكذب في زماننا حتى صار عند بعض الناس منهجًا، وتهيأت النفوس لقبول الأخبار دون مراجعة، ثم امتدت الجرأة إلى الطعن في القرآن الكريم وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اعتمادًا على أكاذيب لا أصل لها، وهذه نتيجة مؤلمة لترك الصدق، وإهمال التوثيق، والتساهل في نقل كل ما يُسمع.

وقال علي جمعة، إن القاعدة التي يجب أن تستقر في قلوبنا هي: الكذب كله شر، ولو رأيت فيه منفعتك، والصدق كله خير، ولو رأيت فيه مشقتك أو مهلكتك.

وكشف علي جمعة، عن كيفية الخروج من هذه الورطة وهذه الأزمة، منوها أن البداية تكون مع كتاب الله؛ حفظًا، وتلاوةً، وتدبرًا، وعملًا، فإذا حفظ الناس كتاب الله أُمِن عليهم كثير من الانحراف في الفكر، وكثير من الانحراف في السلوك، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الكذب، واختلطت فيه الحقائق بالأوهام.

وأوضح أن كتاب الله ينير القلوب، ويغفر الذنوب، وهو حبل الله المتين، وأول ما ينبغي أن نعتني به في شأن القرآن هو حفظه؛ لأن الحفظ يجعل آياته حاضرة في القلب والعقل، يراجعها الإنسان في كل حين، ويتدبرها، ويستضيء بنورها في طريقه. فإذا وقع في خطأ أو زلَّة، وجد كتاب الله يردُّه إلى الصواب، ويعيده إلى طريق الهداية، وإلى رحاب ربه سبحانه وتعالى.

وتابع: ومن صحب القرآن حفظًا وتدبرًا وعملًا صار من أهله، وفتح الله له أبواب الفهم، ووفقه إلى حسن السلوك، وألهمه البصيرة في التمييز بين الحق والباطل، ومن هنا يترسخ الصدق في النفس، ويقوى خُلُق التثبت، وتصبح الأمانة في نقل الأخبار منهجًا لا يتخلى عنه المؤمن؛ فلا يحدِّث بكل ما يسمع، ولا ينقل إلا ما تحقق من صحته.
 

الصدق الكذب علي جمعة علامات الساعة الوهم مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

رئيس الوزراء

بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

خلال شهر يوليو.. تطبيق منظومة العمل عن بعد في جامعة الأزهر

طالبات شريعة الأزهر يحصدن المركز الأول في المرافعات الصورية وتمثلن مصر عالميًّا

طالبات شريعة الأزهر يحصدن المركز الأول في المرافعات الصورية وتمثلن مصر عالميًّا

الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ ووكيل الكلية الأسبق

أستاذ متفرغ بالدراسات الإسلامية يشارك بنفسه في تجهيز المقر الجديد | صور

بالصور

بملابس سوداء.. حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

بعد اكتشاف نوى بلح وبسلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد