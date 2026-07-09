قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعى صاحبه ملاحقة الأمن له دون وجه حق
ضربات أمريكية تستهدف مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران
بعد الجدل التحكيمي.. مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل ضد فيفا ويطالب بلجنة تحقيق دولية
شوبير: موسيماني نصحني باحتراف مصطفى.. لكن الخطيب رفض
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم
حكم الشرع في الطلاق المعلق وهل يقع؟ دار الإفتاء تجيب
عقب ارتفاعه 90 قرشا.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
كيف يسهم قانون «مستقبل مصر» في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030؟
استعدادات مُكثفة من «التضامن» لموعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
مسئول أمريكي: قوات البحرية شاركت في الضربات التي استهدفت إيران الليلة الماضية
ترامب: إذا هاجمت إيران الملاحة مجدداً فستواجه ضربات أشد قوة
البحث متواصل عنهما.. انهيار حفرة على مسن وابنته داخل حظيرة ماشية بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. شيخ الأزهر يلقن حسين صدقي الشهادة وبنى مسجدا

حسين صدقي
حسين صدقي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين صدقى، والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

واشتهر حسين صدقى ، فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، بأنه فتى الشاشة الأول نظرا لوسامته، كما عرف عن حسين صدقى بتدينه منذ أولى خطواته فى عالم الفن.

نشأة حسين صدقي

وولد حسين صدقي في 9 يوليو 1917 بحي الحلمية الجديدة بالقاهرة، وتولت والدته التركية تربيته وتنشئته تنشئة دينية، حيث توفى والده وهو في الخامسة من عمره، وحرصت والدته أن يرتبط ابنها بالمساجد، وهو ما بدا عليه من خلال الأدوار التي أدها في السينما، والقضايا التي كان يعالجها في أفلامه.

وأنشأ الفنان حسين صدقى مسجدا، والذى افتتحه الرئيس الراحل محمد نجيب فى الجمعة 23 أبريل عام 1954، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وقتها جمال عبد الناصر وجموع قيادات مجلس الثورة ، بالإضافة إلى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وقتها.

اعتزال حسين صدقي 

وفى ستينيات القرن الماضى وفى عز نجاحه ومجده شعر الفنان حسين صدقى أنه فى حاجة إلى التقرب إلى الله أكثر، فتوجه إلى الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، والذى كانت تربطهما علاقة صداقة قوية لاستشارته فى ذلك الأمر، فشجعه الشيخ الجليل على الاعتزال، وبالفعل اعتزل الفنان حسين صدقى الفن. 

بعد اعتزاله، طالبه أهالى منطقته بالترشح فى انتخابات مجلس الأمة، ونجح باكتساح ليصبح نائبًا منتخبًا عام 1961، وعرض مطالب أهل دائرته، كما طالب بسن قانون لمنع الخمور ولكن لم يتم الاستجابة له، وتم حل مجلس الأمة بعد عام واحد، ولم يرشح صدقى نفسه فى الانتخابات التالية، مؤكدًا أنه لاحظ تجاهل من قبل المسئولين للمشروعات التى يطالب بتنفيذها.

ودعا حسين صدقي عبر مجلة "الموعد" الصادرة في يناير 1956 إلى انقلاب فني لمواجهة الغزو الفني الأجنبي، بغزو مصري وعربي آخر عن طريق استخدام أحدث التقنيات في ذلك الوقت وتصدير الأفلام المصرية والعربية لهم.

وأوصى الفنان حسين صدقي ، قبل وفاته بحرق كل أفلامه إلا فيلم واحد حيث قال لأولاده: “أوصيكم بتقوى الله واحرقوا كل أفلامي ما عدا فيلم سيف الله خالد بن الوليد".

قبل وفاته بدقائق في مثل هذا اليوم من فبراير 1976، لقنه الإمام الأكبر شيخ الأزهر عبدالحليم محمود الشهادة.

حسين صدقي الفنان حسين صدقي أعمال حسين صدقي افلام حسين صدقي ذكرى ميلاد حسين صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

الاستلام عن تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. اعرف موقفك

تنسيق مدارس التمريض

تنسيق مدارس التمريض 2026.. البديل الآمن والمسار الأضمن بعد الإعدادية

بالصور

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد