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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المسرح المتنقل بمراكز الفيوم

الهئية العامة لقصور الثقافة
الهئية العامة لقصور الثقافة
أحمد البهى

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، غدا الخميس، فعاليات المسرح المتنقل بمحافظة الفيوم، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون والوصول بالخدمات الثقافية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تنفذ الفعاليات ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الفيوم، وتنطلق بالمجمع التعليمي بمنشأة الجمال بمركز طامية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشهد اليوم الافتتاحي عرضا فنيا لفرقة بني سويف للموسيقى العربية، يليه في اليوم التالي عرضا فنيا لفريق كورال الطفل بالفيوم، أما يوم السبت 11 يوليو يتضمن عرضا فنيا لفرقة الفيوم للإنشاد الديني.

وتنتقل الفعاليات إلى مركز شباب الشواشنة بمركز يوسف الصديق، فى الفترة من 13 حتى 15 يوليو، وتبدأ مع عرض فني لفريق كورال "فكرة" لمركز الجيزة الثقافي، يليه في اليوم الثاني عرضا فنيا لفرقة الفيوم للفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات مع عرض فني لفرقة عرب الفيوم.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة وزارة الثقافة

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