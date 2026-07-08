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أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق

اللواء أيمن الضبع
اللواء أيمن الضبع
كريم عاطف

أكد اللواء أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، أن حوادث الطرق لم تعد أزمة محلية، بل أصبحت تحديا عالميا يتطلب تكاتف الحكومات والمنظمات الدولية لوضع حلول مستدامة.

وأوضح الضبع ، خلال مشاركته في انطلاق النسخة الإقليمية من مبادرة "Safe Mobility 4 All & 4 Life" لتعزيز السلامة على الطرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ينظمها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وFIA Foundation, أن مصادمات الطرق تتكرر يوميا في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت إصابات حوادث الطرق باعتبارها وباء عالميا.

وأضاف الضبع، أن العالم يسجل سنويا نحو 50 مليون إصابة نتيجة الحوادث المرورية، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية، كما تحتل الحوادث المرتبة التاسعة بين الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم.

ودعا خبير السلامة المرورية المنظمات الدولية إلى دعم وتبني سياسات وأنظمة القيادة الامنة، وتعزيز برامج السلامة المرورية، بما يسهم في خفض معدلات الحوادث والإصابات، مؤكدا أن مواجهة هذه الأزمة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة، وليس الجهات المرورية وحدها.

وشدد اللواء أيمن الضبع على ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق تتمتع بسلطات واضحة وشخصية اعتبارية مستقلة، تتولى وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للسلامة المرورية والنقل، مع تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحقيق مستهدفات الحد من الحوادث ورفع مستويات السلامة على الطرق.

اللواء أيمن الضبع السلامة المرورية Safe Mobility 4 All & 4 Life معهد الأمم المتحدة للتدريب الاتحاد الدولي للسيارات FIA

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