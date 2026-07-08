مايكروسوفت تصلح خللًا في ويندوز 11 يلتهم سعة التخزين في الحواسب



كشف تحديث لنظام التشغيل ويندوز 11 عن خلل برمجي قد يستهلك ما يصل إلى 500 جيجابايت من مساحة التخزين دون علم المستخدم. إليك كيفية التحقق مما إذا كان جهازك متأثرًا بهذا الخلل وكيفية إصلاحه.

أفاد موقع PCWorld أن خطأً في نظام التشغيل Windows 11 يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 500 جيجابايت من مساحة التخزين من خلال ملف كبير للغاية وقد تؤثر هذه المشكلة التي استمرت لمدة عام بشكل كبير على أداء النظام ويمكن أن تملأ محركات الأقراص بالكامل، مما يتطلب أدوات خارجية مثل TreeSize أو WizTree لتحديد الملف الذي يسبب المشكلة.

أصدرت مايكروسوفت التحديث KB5095093 كتحديث اختياري، ومن المقرر إطلاقه بالكامل يوم الثلاثاء المخصص للتحديثات الأمنية في يوليو.

مشاكل في مساحة التخزين

إذا كنت تواجه حاليًا مشاكل في مساحة التخزين على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11، فقد لا يكون ذلك خطأك، حتى لو كنت تستخدم عددًا كبيرًا من الملفات أو التطبيقات. قد يكون السبب خللًا في النظام قد يستهلك ما يصل إلى 500 جيجابايت من مساحة التخزين.

قد لا يبدو الأمر مهمًا للوهلة الأولى، إلا أن هذا الخلل قد يتسبب في امتلاء محرك الأقراص الخاص بالنظام بشكل متزايد وقد ترتبط هذه المشكلة بخدمة إدارة الوصول إلى الصلاحيات، المسؤولة عن أذونات التطبيقات في ويندوز.

عادةً، لن يكشف التحقق من قائمة التطبيقات المثبتة على جهازك والمساحة التي تشغلها على القرص عن المشكلة. ويعد السبب هو أن هذه الطريقة لا تُظهر المجلد الذي يتسبب في زيادة استهلاك مساحة التخزين، بل تُظهر فقط ما إذا كان القرص ممتلئًا أم لا.

ما يمكنك فعله

يبدو أن هذه المشكلة موجودة في نظام التشغيل ويندوز 11 منذ فترة، حيث تعود أولى التقارير عنها إلى عام مضى. وقد أقرت مايكروسوفت بالمشكلة بشكل غير مباشر من خلال إصدار حل لها، وهو متوفر بالفعل في التحديث الاختياري لشهر يونيو 2026، وسيتم طرحه لجميع المستخدمين في تحديث "يوم الثلاثاء التصحيحي" لشهر يوليو المقبل.

يمكنك تثبيت التحديث الاختياري عن طريق التحقق من وجود التحديث KB5095093 عبر Windows Update → خيارات متقدمة → التحديثات الاختيارية.

إذا كنت متأثرًا بهذا الخلل، فيجب عليك تجنب إجراء أي تغييرات غير مصرح بها على الملف (مثل حذفه تمامًا)، لأن هذا قد يؤدي إلى المزيد من الأخطاء.