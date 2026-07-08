قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في مصر
خطة لمضاعفة صادرات الصناعات الهندسية.. صندوق تنمية الصادرات و«التصديري» يضعان خارطة الطريق حتى 2030
رئيسة الوزراء الدنماركية: مستعدون للدفاع عن «كل شبر من أراضي الناتو»
تنمية الصادرات: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية
مبابي في اختبار المغرب.. وميسي يواجه سويسرا.. جدول ناري لربع نهائي المونديال بالكامل
الحكم والـ var ينقذان التانجو.. مشاهد ساخنة من مباراة مصر والأرجنتين
الداخلية تكشف حقيقة إقتحام قوة أمنية لمنزل بالفيوم
إيران تهاجم الكويت بـصاروخين باليستيين و13 مسيرة
من السجن الى الإخلاء.. القصة الكاملة لأزمة فضل شاكر
التفاصيل الكاملة.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026
وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته إلى دولة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة الناتو ال36 تنطلق في أنقرة على مستوى رؤساء دول وحكومات الحلف

قمة الناتو ال36 تنطلق في أنقرة على مستوى رؤساء دول وحكومات الحلف
قمة الناتو ال36 تنطلق في أنقرة على مستوى رؤساء دول وحكومات الحلف
أ ش أ

 انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم /الاربعاء/ أعمال القمة السادسة والثلاثين على مستوى لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي، التي تستضيفها تركيا على مدى يومين في مجمع بيشتيبه الرئاسي، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف وشركاء رئيسيين.

وتتركز أجندة القمة، التي تعقد برئاسة الأمين العام للناتو مارك روته، على متابعة التزامات الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز القدرة الصناعية العسكرية عبر الأطلسي، وتنسيق الدعم المستمر لأوكرانيا، في ظل بيئة أمنية متوترة وتزايد الضغوط على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع الجماعي.

ويشارك في القمة قادة الدول الـ32 الأعضاء في الناتو، إلى جانب عدد من الشركاء، ومن بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، في مؤشر على اتساع جدول أعمال الحلف ليشمل الأمن الأوروبي الأطلسي، والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واستمرار الحرب في أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يناقش القادة التقدم المحرز في خطط الاستثمار الدفاعي، بما في ذلك الهدف التاريخي المرتبط برفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى 5%، وتحويل هذه الالتزامات المالية إلى قدرات عسكرية عملية في مجالات الدفاع الجوي، والمراقبة، والذخائر، والطائرات المسيّرة، والنقل العسكري، والفضاء.

وترافق القمة أعمال منتدى الصناعات الدفاعية التابع للناتو، الذي يجمع مسؤولين من الحلف وشركات دفاع دولية، بهدف دفع مشروعات الشراء العسكري المشترك، وتسريع الإنتاج، وتعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والكندية والأميركية.

كما تشهد القمة سلسلة لقاءات ثنائية على هامش الجلسات الرسمية، أبرزها مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عقد محادثات مهمة في أنقرة، وسط اهتمام خاص بملفات العلاقات الدفاعية مع تركيا، بما في ذلك إمكانية تخفيف العقوبات وفتح الباب أمام بيع مقاتلات F-35 لأنقرة.

وتمنح استضافة أنقرة للقمة زخماً سياسياً خاصاً لتركيا، التي تسعى إلى إبراز دورها داخل الحلف كقوة عسكرية وصناعية مؤثرة، وكدولة قادرة على الجمع بين ملفات الناتو التقليدية، والحوار مع واشنطن، ودعم أوكرانيا، وقضايا الأمن الإقليمي.

وتأتي قمة أنقرة في لحظة يواجه فيها الناتو اختباراً مزدوجاً: الحفاظ على وحدة الحلف في ظل ضغوط سياسية متزايدة، وإثبات أن زيادة الإنفاق الدفاعي يمكن أن تتحول سريعاً إلى قدرات ملموسة تعزز الردع والدفاع الجماعي.

العاصمة التركية أنقرة حلف شمال الأطلسي مجمع بيشتيبه الرئاسي الرئيس رجب طيب أردوغان الأمين العام للناتو مارك روته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

الاستثمار: توفير بيئة تنافسية تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية.. ونواب: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير

النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شباب النواب: فساد الفيفا سبب خروج مصر.. ونسعي لتكريم اللاعبين تحت قبة البرلمان

النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد