مبابي في اختبار المغرب.. وميسي يواجه سويسرا.. جدول ناري لربع نهائي المونديال بالكامل

لم يعد يفصل المنتخبات الثمانية المتبقية في كأس العالم 2026 سوى ثلاث مباريات عن تحقيق الحلم الأكبر في عالم كرة القدم بعدما وصلت البطولة إلى محطتها الأكثر إثارة بانطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي يحمل مواجهات من العيار الثقيل بين أبطال العالم وأبرز المرشحين لحصد اللقب.

وشهدت النسخة الحالية العديد من المفاجآت منذ دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية بعدما ودعت منتخبات كبيرة مبكرًا على رأسها البرازيل والبرتغال إلى جانب خروج المنتخبات الثلاثة المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليبقى الصراع مفتوحًا بين ثمانية منتخبات فقط على بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ويتصدر المنتخب المغربي المشهد العربي بعدما واصل كتابة التاريخ بوصوله إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا ليصبح الأمل الأخير للعرب وأفريقيا في البطولة بينما تتطلع القوى الأوروبية واللاتينية إلى مواصلة طريقها نحو منصة التتويج.

المغرب يحلم.. وفرنسا تبحث عن اللقب

تفتتح منافسات ربع النهائي مساء الخميس بمواجهة مرتقبة تجمع المغرب مع فرنسا على ملعب بوسطن في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا بعد المواجهة الشهيرة بين المنتخبين في نصف نهائي مونديال 2022.

ويدخل "أسود الأطلس" اللقاء بثقة كبيرة بعد مشوار مميز في البطولة ساعين إلى تكرار إنجازهم التاريخي وربما تجاوزه بينما يعتمد المنتخب الفرنسي على خبرة نجومه بقيادة كيليان مبابي لمواصلة حملة استعادة لقب كأس العالم.

إسبانيا وبلجيكا.. قمة تكتيكية

وفي ثاني مباريات الدور يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره البلجيكي مساء الجمعة على ملعب لوس أنجلوس في مواجهة أوروبية خالصة تجمع بين مدرستين مختلفتين في كرة القدم.

وتسعى إسبانيا لمواصلة عروضها القوية في البطولة بينما تطمح بلجيكا إلى استثمار خبرة جيلها الحالي للعودة إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ مونديال 2018.

هالاند وكين.. مواجهة الهدافين

ويشهد فجر الأحد واحدة من أكثر مباريات ربع النهائي إثارة عندما يصطدم المنتخب النرويجي بنظيره الإنجليزي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الخاصة بين إرلينج هالاند هداف النرويج وهاري كين قائد منتخب إنجلترا في صراع قد تحسمه التفاصيل الصغيرة بين اثنين من أبرز المهاجمين في العالم.

وتحلم النرويج بمواصلة مغامرتها التاريخية فيما يسعى المنتخب الإنجليزي إلى الاقتراب خطوة جديدة من تحقيق حلم طال انتظاره منذ لقب 1966.

ميسي يقود الأرجنتين أمام سويسرا

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي بقمة تجمع المنتخب الأرجنتيني مع نظيره السويسري على ملعب كانساس.

ويدخل بطل العالم اللقاء بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي الذي يواصل تقديم مستويات استثنائية في البطولة بعدما قاد منتخب بلاده لتجاوز الرأس الأخضر ثم إقصاء مصر في مواجهة درامية بدور الـ16.

أما المنتخب السويسري فيسعى إلى مواصلة مفاجآته وإقصاء حامل اللقب مستفيدًا من صلابته الدفاعية والانضباط التكتيكي الذي ظهر به طوال البطولة.

8 منتخبات.. حلم واحد

ويشهد الدور ربع النهائي حضور خمسة منتخبات أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا وسويسرا إلى جانب الأرجنتين ممثل أمريكا الجنوبية والمغرب ممثل أفريقيا والعرب والنرويج التي تبحث عن كتابة صفحة جديدة في تاريخها المونديالي.

ومع تقلص عدد المنافسين تصبح كل مباراة بمثابة نهائي مبكر حيث لا مجال للتعويض فيما تزداد قيمة التفاصيل الصغيرة التي قد تصنع الفارق بين البقاء في سباق اللقب أو وداع البطولة.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 (بتوقيت القاهرة)

الخميس 9 يوليو

المغرب × فرنسا — 11:00 مساءً (ملعب بوسطن)

الجمعة 10 يوليو

إسبانيا × بلجيكا — 10:00 مساءً (ملعب لوس أنجلوس)

الأحد 12 يوليو

النرويج × إنجلترا — 12:00 منتصف الليل (ملعب هارد روك – ميامي)

الأرجنتين × سويسرا — 4:00 صباحًا (ملعب كانساس)