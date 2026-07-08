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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أرقام قياسية بعد المونديال| تعرّف على مكافآت منتخب مصر المالية في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
أحمد العيسوي

أنهى منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، في مباراة شهدت سيناريو دراميًا بعدما تقدّم "الفراعنة" بهدفين دون رد، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، لينهي حلم المنتخب الوطني في مواصلة المشوار بالمونديال.

ورغم مرارة الخروج، فإن المنتخب المصري حقق مكاسب رياضية ومالية مهمة، بعد ما ضمن الاتحاد المصري لكرة القدم عائدًا ماليًا ضخمًا يعد من أكبر العوائد في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
 

27.5 مليون دولار في خزينة اتحاد الكرة

بحسب نظام الجوائز المعتمد في النسخة الموسعة من كأس العالم 2026، ضمن الاتحاد المصري لكرة القدم الحصول على إجمالي 27.5 مليون دولار، بعد نجاح المنتخب في بلوغ دور الـ16 من البطولة.

ويتوزع هذا المبلغ على عدة بنود، تبدأ بالحصول على 10 ملايين دولار نظير المشاركة في نهائيات كأس العالم، إضافة إلى 2.5 مليون دولار خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتغطية نفقات الإعداد والاستعداد للبطولة، وهي قيمة حصلت عليها جميع المنتخبات المشاركة.

ومع تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16، حصل الاتحاد المصري على مكافأة إضافية تبلغ 15 مليون دولار، ليصل إجمالي العائد المالي إلى 27.5 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 1.35 مليار جنيه مصري تقريبًا وفق أسعار الصرف الحالية.

نهاية مؤلمة بعد بداية مثالية

وكان منتخب مصر قريبًا من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما تقدم على الأرجنتين بهدفين دون مقابل، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء لفترات طويلة.

لكن المنتخب الأرجنتيني عاد بقوة في الدقائق الأخيرة، وسجل ثلاثة أهداف خلال 14 دقيقة فقط قبل نهاية الوقت الأصلي، ليقلب تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2، ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما انتهى مشوار المنتخب المصري عند محطة دور الـ16.

تقييم اللاعبين.. زيكو وشوبير الأبرز

وعلى مستوى الأداء الفردي، حصد عدد من لاعبي المنتخب المصري إشادات بعد المستوى الذي قدموه أمام الأرجنتين.

وجاء مصطفى زيكو في صدارة تقييم لاعبي منتخب مصر بعد ما حصل على 7.6 درجة، فيما جاء الحارس مصطفى شوبير في المركز الثاني بتقييم بلغ 7.3، بينما ظهر ياسر إبراهيم بمستوى مميز وكان ضمن أفضل عناصر المنتخب خلال اللقاء.

في المقابل، جاء الثنائي محمد هاني وأحمد مصطفى زيزو ضمن أقل لاعبي المنتخب تقييمًا في المباراة، بعد تراجع مستواهما مقارنة ببقية زملائهما خلال المواجهة.

مكاسب تتجاوز النتيجة

ورغم انتهاء الحلم المونديالي عند دور الـ16، فإن مشاركة منتخب مصر حملت العديد من الإيجابيات، سواء على المستوى الفني أو المالي، بعدما نجح الفريق في تقديم مستويات قوية أمام منتخبات كبرى، إلى جانب تحقيق عائد مالي قياسي سيدعم خطط تطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

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