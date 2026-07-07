ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي، أن مباراة منتخب مصر والارجنتين هي الاسوء تحكيميا، مضيفا أن الهدف الثالث للارجنتين غير صحيح.

أضاف ناصر عباس الخبير التحكيمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه الحكم ليس على مستوى مباراة مصر والارجنتين، متابعا أن محمد صلاح يستحق ركله جزاء صحيحة.

وتابع ناصر عباس الخبير التحكيمي، أن الحكام تساعد الارجنتين في كأس العالم، مستدركا أن العدالة والنزاهة والشفافية لم تكن موجودة في مباراة منتخب مصر والارجنتين.