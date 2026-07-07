الشيخ محمد بن راشد للاعبي المنتخب: نفخر بروحكم المصرية وستبقون أبطالا في عيون كل العرب

أشاد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالروح العالية للاعبي المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 لكأس العالم 2026، مؤكدا أنهم سيبقون أبطالا في عيون كل العرب.



وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، "شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية.. قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة.. نفخر بروحهم المصرية.. ونشكرهم ويشكرهم العالم على المبارة الممتعة الرائعة .. هاردلك .. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي .. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب".



وكان المنتخب المصري قد ودع، اليوم، بطولة كأس العالم "FIFA 2026” عقب خسارته أمام بطل النسخة السابقة المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (2-3) في دور الـ 16 للبطولة.