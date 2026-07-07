الرئيس السيسي: نأخذ خطوة على طريق بناء دولة حديثة لمكافحة ومواجهة أي تحد يواجه الـ120 مليون مصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،أنه يجب نشر وعي جمعي لدى المواطنين في التعامل مع الازمات المختلفة والتدرب على كيفية التعامل مع مختلف الازمات .

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده مركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالعاصمة الجديدة، :" لازم نكون مطمئنين على ملف التدريب للكوادر التي تعمل على المعدات المستخدمة في مواجهة الأزمات والتكليفات ".



وتابع الرئيس السيسي:" لازم نقيس مستوى التدريب للأفراد التي تعمل على المعداثت الثقيلة المستخدمة في مختلف التكليفات على مستوى الجمهورية ".



واكمل الرئيس السيسي:" نحتاج إلى برامج تدريب خاصة على المعدات الثقيلة المستخدمة في مكافحة الازمات "".



ولفت الرئيس السيسي:" نحن نأخذ خطوة على طريق بناء دولة حديثة تعمل بشكل علمي لمكافحة ومواجهة أي تحد يواجه الـ120 مليون مصري ".