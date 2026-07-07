شاهد محاكاة لإدارة أزمة افتراضية.. الرئيس السيسي يتفقد مركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالعاصمة الجديدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعراض إمكانيات الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث بفي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسي مركز تنسيق الدفاع عن الدولة وشاهد محاكاة لإدارة أزمة افتراضية أدارها رئيس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء .

وشَهِدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء ، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.



جاء ذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.