بلال السيسي: فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026

كشف بلال السيسي الناقد الرياضي، أن هناك فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026، موضحا أنه كان هناك احتفال لرئيس الاتحاد الدولي وغضبه بعد تسجيل الهدف الأول لمصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث سرقة علنية لمجهود مجموعة من اللاعبين.

وأكد بلال السيسي الناقد الرياضي، أن الحكم لم يرجع للفار بعد هدف الأرجنتين، ولم يكن عنده جزء من الشرف وهو يحسم قراره دون الرجوع للفار، مضيفا: بطولة كأس العالم الحالية موجهة.

وأردف تصريحات حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي بالأمس، كان له صدى كبيرا وشهدت تداولا واسعًا ولكن تم حجبها من منصات إعلامية عالمية في أمريكيا.

وأكمل بلال السيسي الناقد الرياضي: لاعبو منتخب مصر رجالة ورفعوا اسم بلدهم وشرفوا كرة القدم المصرية، موضحا أن المباراة كانت أمام بطل العالم وأفضل لاعب في العالم ويجب البناء على ما تم الوصول إليه في المونديال.