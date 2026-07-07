الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

علقت الفنانة فادية عبد الغني على فيديو مشاجرتها مع أحد المواطنين، والذى ظهرت فيه منفعلة بعد أن صدمت سيارته، وسط تجمع عدد من المارة في موقع الحادث، بينما حاول البعض تهدئة الأجواء وإنهاء الخلاف بينهما .

وقالت فادية عبد الغني بانفعال شديد فى تصريح خاص لصدى البلد : أصبح الفنان مباح للجميع وكان ليس من حقه أن يحاول الرد على من يهاجمه أو يتطاول عليه بشكل غير لائق.

وأضافت فادية عبد الغني: معظم الميديا تصورني على اني المخطئة فى واقعة الحادثة وليس من حقى الرد على المواطن الذى تطاول علىّ وعلى ابنتي وانا ضد هذا الموقف تماما لأني بالنهاية إنسانة ولى الحق أن أحصل على كل حقوقى طبقا للموقف الذى اتعرض له.

وأوضحت فادية عبد الغني: بطلت حاليا حضور اى مناسبات وتحديدا العزاءات لما أراه من تطاول على الفنان من جانب السوشيال ميديا وحالة التنمر الكبيرة التى يتعرض لها الفنان فى مثل هذه المواقف.

وأشارت فادية عبد الغني : ما حدث معي فى الشارع أمر غير لائق ليس من المعقول ان يتطاول هذا الشخص علىّ وعلى ابنتى واظل صامتة وألا أرد عليه.

وأوضحت فادية عبد الغني : كنت سأحرر محضرا ضد هذا الشخص إلا ان زوجته وهو قاما بالاعتذار لي أكثر من مرة وانتهى الأمر عند هذا الحد.

اتهام فادية عبد الغني

وقد واتهم أحد الأشخاص الفنانة فادية عبدالغني، بالتعدي عليه لفظيًا ورفض سداد قيمة إصلاح التلفيات بعدما قامت بصدم سيارته بسيارتها.

كما كشف المواطن أن فادية عبد الغني وجهت إليه ألفاظًا مسيئة، من بينها: «هسجنك يا كلب».