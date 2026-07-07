الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: انتظام امتحان التفسير دون شكاوى

تابعت الغرفة المركزية للعمليات بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التفسير، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة المركزية انتظام أعمال الامتحانات، وعدم تلقي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج الدراسي، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وتضمنت ما درسه الطلاب خلال العام الدراسي، مع مراعاة الفروق الفردية.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال اللجان من خلال المتابعة الإلكترونية للغرفة المركزية، مطمئنًا على انتظام سير الامتحانات في مختلف المناطق الأزهرية، كما تابع أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال اللجان والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وأولت الغرفة المركزية اهتمامًا بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، بما يحقق الانضباط والراحة للطلاب، ويضمن أداءهم الامتحانات في أجواء مناسبة، مع استمرار المتابعات الميدانية والإلكترونية في جميع المناطق الأزهرية.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.