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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تستعد لانطلاق تصفيات المرحلة الرابعة للموسم الثاني من "دوري الأئمة النجباء"

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستعد وزارة الأوقاف لانطلاق تصفيات المرحلة الرابعة من الموسم الثاني لمسابقة "دوري الأئمة النجباء"، والتي تستضيفها أكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة، وتعزيز روح التنافس العلمي، واكتشاف الكفاءات المتميزة.

وتُجرى التصفيات على مدار ثلاثة أيام؛ حيث تشهد الاثنين ١٣ من يوليو مشاركة مديريات: أسيوط، وسوهاج، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، والشرقية، والفيوم، فيما تُعقد الثلاثاء ١٤ من يوليو تصفيات مديريات: البحيرة، والمنيا، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، ودمياط. وتُختتم التصفيات الأربعاء ١٥ من يوليو بمشاركة مديريات: القاهرة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسويس، والمنوفية، والجيزة، وبني سويف.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لمراحل المنافسة العلمية في الموسم الثاني من "دوري الأئمة النجباء"، الذي يُعد أحد البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الأوقاف؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للأئمة، وصقل مهاراتهم الدعوية، وتشجيعهم على التميز والإبداع.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها العلمية والتدريبية التي تستهدف إعداد الإمام الواعي القادر على مواكبة قضايا العصر، وترسيخ قيم الوسطية، والإسهام في بناء الوعي الرشيد، وتعزيز الانتماء الوطني، بما يواكب رسالة الوزارة في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

ندوة توعوية للعاملات بالمديريات الإقليمية حول المخاطر الإلكترونية

وفي سياق آخر نظمت وزارة الأوقاف، من خلال وحدة تكافؤ الفرص، فعالية توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي (أونلاين) للعاملات بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعاملات، وتعزيز جهود الحماية المؤسسية الوقائية.

وجاءت الفعالية تحت عنوان «المخاطر الإلكترونية وسبل الوقاية»، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الإلكترونية، والتعريف بوسائل الوقاية منها، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى العاملات، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وداعمة.

وألقى الندوة المهندس إيهاب عبد الحميد عبد المتعال - رئيس الإدارة المركزية لشئون التحول الرقمي بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث تناول أبرز صور المخاطر الإلكترونية، وسبل التعامل الآمن مع التقنيات الرقمية، وأهمية الالتزام بإجراءات الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات، مؤكدًا أن الوعي الرقمي يمثل أحد أهم ركائز حماية المؤسسات والأفراد في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تسهم في تنمية قدرات العاملين، وتعزيز الوعي بالقضايا المعاصرة، بما يدعم جهود الوزارة في بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وزارة الأوقاف الأوقاف دوري الأئمة النجباء

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