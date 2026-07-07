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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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البانيه بـ185 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 يوليو بحسب بورصة الدواجن، كما نستعرض سعر الفراخ البلدي و سعر البيض والبانيه وكافة مشتقات الدواجن..

 

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزارع ما بين 63 - 64 جنيهًا «سعر البيع جملة»، كما تتراوح أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 68 - 78 جنيهًا في السوق والمحلات حسب المنطقة السكنية.

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء في المحلات

ويسجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء ما بين 185 - 220 جنيه، حسب المنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ الساسو 

ويتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزارع ما بين 73 - 74 جنيهًا «سعر البيع جملة»، كما تتراوح أسعار الفراخ الساسو للمستهلك ما بين 78 - 88 جنيهًا في السوق والمحلات حسب المنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء للمستهلك ما بين 90 - 110 جنيهًا في السوق والمحلات حسب المنطقة السكنية.

أسعار البيض

استقرت أسعار البيض حيث تراوحت كرتونة البيض الأبيض بين 81 و83 جنيها في المزارع، وتباع للمستهلك بمتوسط 90 جنيها

 بينما وصلت كرتونة البيض الأحمر ما بين 91 و93 جنيها في المزارع، وتصل للمستهلك بنحو 100 جنيه

 في حين سجلت كرتونة البيض البلدي بين 93 و94 جنيها، ويبلغ متوسط سعرها للمستهلك نحو 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت 

تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 9 و14 جنيها، ووصل سعر الكتكوت الأبيض الأهالي إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور والهجين بين 5 و6 جنيهات.


25% زيادة في إنتاج الدواجن


أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن  الدواجن سلعة حية وشديدة المرونة في ارتفاع وانخفاض الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب .

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"   لدينا إنتاج كبير وهناك زيادة في الإنتاج تتجاوز الـ 25 % نتيجة انتظام تواجد الاعلاف وقبول المربيين على الدخول في دورات الإنتاج ".


وتابع ثروت الزيني :" هناك تراجع في القوة الشرائية في الأسواق خاصة بعد عيد الأضحى المبارك  مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير ".

واكمل ثروت الزيني :"  تكلفة كيلو الفراخ من 65 لـ 70 جنيه جنيه للمستهلك وسعر كيلو الدواجن في المزرعة بـ 58 جنيه  وهناك خسائر كبيرة بالمنسبة للمربين ".

وتابع ثروت الزيني :"  يجب ان يتم بيع المنتج بشعر جيد للمستهلك وتوفير سعر جيد للمنتج كي يستمر في الإنتاج "، مضيفا:" خسائر الدواجن تصل لـ 40 جنيه في الفرخة الواحدة ". 
 

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