أسعار الدواجن اليوم .. ونقابة الأطباء البيطريين تحذر من هذا النوع

حذرت نقابة الأطباء البيطريين من الاستخدام العشوائي لأحد المضادات الحيوية الشائعة داخل مزارع الدواجن، والمعروف بين المربين باسم «حقنة البرد»، مؤكدة أن سوء استخدامه قد يترك آثارًا ضارة على صحة المستهلكين إذا تم تداول الدواجن قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسحب الدواء من جسم الطائر.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع بعض المربين إلى اللجوء لاستخدام أدوية بشكل غير منضبط للحفاظ على الإنتاج، في ممارسات قد تهدد سلامة الغذاء.

لماذا تم حظر استخدام «السيفوتاكسيم»؟

أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن قرار حظر استخدام مضاد السيفوتاكسيم في الدواجن جاء بسبب سوء استخدامه من بعض القائمين على المزارع دون الرجوع إلى الطبيب البيطري، وليس بسبب المادة نفسها.

وأوضح أن الطبيب البيطري وحده هو المختص بتحديد الحالات التي تستدعي استخدام المضاد الحيوي، والجرعات المناسبة، وكذلك توقيت إعطائه للدواجن، بما يضمن سلامة الطيور وصحة المستهلك.

متبقيات المضاد الحيوي تنتقل إلى الإنسان

وأشار البنداري إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ذبح أو بيع الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء، وهي المدة اللازمة للتخلص من بقايا المضاد الحيوي داخل جسم الطائر.

وأضاف أن تناول لحوم تحتوي على متبقيات المضادات الحيوية قد يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، ويزيد من مخاطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على استخدام هذه الأدوية داخل المزارع.

لا يعالج الفيروسات

وشدد وكيل نقابة الأطباء البيطريين على أن السيفوتاكسيم ليس علاجًا للأمراض الفيروسية كما يعتقد البعض، وإنما يستخدم فقط في حالات العدوى البكتيرية التي يحددها الطبيب البيطري بعد التشخيص.

وأوضح أن استخدامه بصورة عشوائية لن يحقق أي فائدة علاجية، بل قد يسبب أضرارًا صحية واقتصادية للمربين والمستهلكين على حد سواء.

دخلاء على المهنة وراء الأزمة

وأكد البنداري أن وجود غير المتخصصين داخل قطاع تربية الدواجن يعد أحد أبرز أسباب إساءة استخدام الأدوية البيطرية، مطالبًا بالاعتماد على الأطباء البيطريين فقط في تشخيص الأمراض ووصف العلاج.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية تكثف حملاتها لمتابعة المزارع والتأكد من الالتزام بالضوابط البيطرية، حفاظًا على جودة الإنتاج وسلامة الغذاء.

أسعار الدواجن اليوم

بالتزامن مع هذه التحذيرات، سجلت أسعار الدواجن في الأسواق استقرارًا نسبيًا، حيث جاءت على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: 65 إلى 66 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتباع للمستهلك بين 75 و76 جنيهًا.

البانيه: يتراوح سعر الكيلو بين 190 و230 جنيهًا حسب المنطقة وجودة التقطيع.

الفراخ البلدي: سجلت بين 85 و90 جنيهًا بالمزرعة، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى ما بين 96 و116 جنيهًا للكيلو.

رقابة لحماية المستهلك

وتؤكد الجهات البيطرية أن الاستخدام الرشيد للأدوية داخل مزارع الدواجن يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على سلامة الغذاء، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء البيطريين وفترات سحب الأدوية قبل طرح الدواجن في الأسواق، بما يضمن وصول منتجات آمنة إلى المستهلك ويحافظ على الصحة العامة.