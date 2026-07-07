قبل مواجهة الأرجنتين.. حسام حسن للاعبي مصر: لسنا صيدًا سهلًا وسنفرض أسلوبنا أمام بطل العالم

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، أكد خلالها أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بأدق التفاصيل الفنية والخططية في كل مباراة، مشددًا على أن الفريق يدخل اللقاء بخطة واضحة يسير عليها جميع اللاعبين.

منتخب مصر ليس الحلقة الأضعف

وأكد المدير الفني للاعبيه أن منتخب مصر لن يكون خصمًا سهلًا أمام بطل العالم، رغم قوة المنتخب الأرجنتيني وما يمتلكه من عناصر مميزة، مشيرًا إلى أن الفراعنة يدخلون المباراة بهدف واضح سيقاتلون لتحقيقه، وأن المنتخب المصري يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على منافسة أقوى المنتخبات.

وأضاف حسام حسن أن طموحه مع المنتخب الوطني كبير، وهو امتداد للحلم الذي كان يراوده منذ أيامه لاعبًا بقميص الفراعنة، مؤكدًا أن هدفه هو إعادة تقديم الصورة الحقيقية للكرة المصرية والعربية والأفريقية على الساحة العالمية.

إشادة باللاعبين ورسالة للمستقبل

وأشاد المدير الفني بالمجموعة الحالية، مؤكدًا أنهم يستحقون ارتداء قميص منتخب مصر، كما كشف أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الفرصة لعناصر جديدة من أجل توسيع قاعدة الاختيارات وإعداد جيل قادر على مواصلة المنافسة.

احترام للأرجنتين وتركيز على فرض الشخصية

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الأرجنتين ستكون في غاية الصعوبة، موضحًا أن الجهاز الفني تابع العديد من مباريات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمنافس، ودرس نقاط القوة والضعف بعناية، مع التأكيد على الاحترام الكامل للمنتخب الأرجنتيني وإمكاناته.

رسالة خاصة عن ميسي

وأوضح المدير الفني أنه يقدر القيمة الكبيرة التي يمثلها ليونيل ميسي باعتباره أحد أساطير كرة القدم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التركيز ينصب على المنتخب الأرجنتيني بالكامل، وليس على لاعب بعينه، مؤكدًا أن الفراعنة سيعملون على فرض أسلوبهم داخل الملعب وتقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

التركيز على الأداء وليس الأسماء

واختتم حسام حسن حديثه بالتأكيد على أنه لا يتعامل مع المباريات وفقًا لأسماء المنافسين أو تاريخهم، بل يركز دائمًا على تطوير أداء منتخب مصر وتنفيذ الخطة الفنية الخاصة بكل مباراة، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق نتائج تسعد الجماهير المصرية.