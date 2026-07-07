من بينهم طائرة 30 يونيو.. الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث

يشاهد الرئيس السيسي معرضا للصناعات الدفاعية، الذي يضم عددا من المركبات، التي تم تصنيعها وتطويرها بإمكانيات جهات التصنيع العسكري بالقوات المسلحة.

ويعد معرض الصناعات الدفاعية، تجسيد للقدرات الوطنية المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية.

ويضم المعرض طائرة 30 يونيو فخر الصناعة المصرية، بالإضافة إلى تشكيل قوات إنفاذ القانون لمحاربة الإرهاب وغيرها.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.