فرد امن شركات مسكه .. التفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بقلب بالإسماعيلية

شهد ميدان شامبليون بمنطقة الواصفية، في قلب مدينة الإسماعيلية، حالة من الذعر بين المواطنين بعد ظهور ثعبان يتحرك بالميدان، الأمر الذي أثار مخاوف المارة، خاصة مع تزامن الواقعة مع تواجد أعداد كبيرة من المواطنين بالمنطقة.

وفور رصد الثعبان، تدخل أحد أفراد أمن الشركات المتواجدين بالمكان، وتمكن من السيطرة عليه وقتله قبل أن يتسبب في أي أذى للمواطنين، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي بعد انتهاء الموقف.

وأكد فرد الأمن، أن الثعبان غير مؤذ، موضحًا أن هذا النوع كان منتشرًا في الماضي بمحيط ترعة محمد علي وحدائق الملاحة بالإسماعيلية، مضيفًا: "زمان كان في منهم كتير على ترعة محمد علي في حدائق الملاحة، وكنا بنلعب بيهم وإحنا صغيرين، لكن الجيل الحالي ما شافهمش، علشان كده حصل حالة خوف كبيرة بمجرد ظهوره."

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يدفع بعض الزواحف للخروج من أماكن اختبائها والظهور في المناطق القريبة من المسطحات الخضراء أو المجاري المائية، مؤكدًا أن الواقعة لا تستدعي القلق أو الذعر.

وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمواصلة أعمال النظافة وإزالة الحشائش الكثيفة، خاصة في المناطق القريبة من الحدائق والمصارف، للحد من ظهور الزواحف، مع توعية المواطنين بكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف دون إثارة حالة من الفزع.

وأكد شهود عيان أن سرعة تدخل فرد الأمن أسهمت في احتواء الموقف، ومنع تعرض أي من المواطنين للأذى، لتعود الحركة إلى طبيعتها بالميدان بعد دقائق من الواقعة.