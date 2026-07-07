شقيقة رونالدو تدعمه بعد وداع المونديال: ارفع رأسك التاج لن يسقط أبدًا

ودع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته القاتلة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعقب الخروج، حرصت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة دعم مؤثرة لشقيقها عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، مؤكدة فخرها بما قدمه طوال مسيرته.

وقالت كاتيا في رسالتها: “ارفع رأسك يا أخي. التاج لن يسقط أبداً. أنت عملاق، أنت مُقدّر للعظمة، أنت رائع. شكراً لك على كل شيء. شكراً لك على كل هذا. شكراً لك على الأحلام، شكراً لك على الأفراح. شكراً لك ملايين المرات.”

وحسم المنتخب الإسباني اللقاء في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة 92، ليقود "الماتادور" إلى الدور ربع النهائي، ويُنهي مشوار البرتغال في البطولة.

وبهذا الانتصار، تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، مواصلًا مشواره في البطولة بحثًا عن اللقب.