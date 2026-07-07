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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو بعد وداع المونديال: قدمت كل شيء للبرتغال وأغادر وضميري مرتاح

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد بدران

ودع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد، في مباراة مثيرة حُسمت في اللحظات الأخيرة.

وعقب نهاية اللقاء، أكد قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أنه يشعر بالرضا عما قدمه مع منتخب بلاده، مشددًا على أنه بذل كل ما في وسعه طوال مسيرته الدولية.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات تلفزيونية: "البرتغال لم تحقق أي لقب قبل، كما قلت بالأمس في المؤتمر الصحفي، لقد قدمت كل شيء، وبذلت قصارى جهدي، أغادر البطولة وضميري مرتاح".

وكان منتخب إسبانيا قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي من مونديال 2026، بعدما انتزع فوزًا قاتلًا على البرتغال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانتظر المنتخب الإسباني حتى الدقيقة 92 لتسجيل هدف الفوز، عندما نجح ميكيل ميرينو في هز الشباك بتسديدة حاسمة، ليقود "الماتادور" إلى الدور المقبل، ويُنهي مشوار البرتغال في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، مواصلًا مشواره نحو المنافسة على لقب كأس العالم 2026.

كريستيانو رونالدو كأس العالم البرتغال اسبانيا

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