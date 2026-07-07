حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 8 أميال بحرية شرقي ليما في سلطنة عُمان، بحسب رويترز.



و أبلغت ناقلة عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر مما تسبب في نشوب حريق، ولا تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

و على صعيد أخر، أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع بنوده، ومواصلة العمل بمقتضاه حتى انتقال إدارة قطاع غزة بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأفادت حماس أن الخطوة المسؤولة التي اتخذتها الجهات الحكومية في قطاع غزة، والمتمثلة في حل لجنة الطوارئ الحكومية، وتقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته من منصبه، تأتي ضمن الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

