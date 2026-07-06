بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

بدأ منذ قليل عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد، بمسجد الشرطة في صلاح سالم، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء، ومن المقرر أن يتوافد عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

نقابة المهن السينمائية تعزي حسام الدين محمد

وكانت نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، والدة مدير التصوير حسام الدين محمد، التي رحلت عن عالمنا، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وقالت النقابة، في بيان رسمي، إنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مدير التصوير حسام الدين محمد وأسرته في وفاة والدته، سائلةً المولى عز وجل أن يغفر للفقيدة، ويسكنها فسيح جناته.

وكانت صلاة الجنازة قد أُقيمت أمس الأحد في مسجد السيدة زينب، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ومحبي الأسرة.