تفاصيل لجان تحكيم الدورة السابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم عن أعضاء لجان تحكيم دورته السابعة، في كل من، مسابقة الأفلام القصيرة، وجائزة أفضل فيلم غير عربي، بالإضافة للجنة تحكيم فيبريسي.



لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير:

تُفتح هذه المسابقة أمام الأفلام الروائية والتحريكية القصيرة (حتى ٣٠ دقيقة) على أن يكون العمل الأول للمخرج أو الأول خارج الإطار الأكاديمي، وهذه السنة تمنح لجنة التحكيم جائزة لأفضل فيلم أردني قصير.



أحمد ياسين الدراجي: كاتب ومخرج عراقي، عُرض فيلمه الروائي الطويل الأول "جنائن معلّقة" للمرة الأولى ضمن مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان عمان السينمائي عام 2023.

تيما الشوملي: مخرجة ومنتجة وكاتبة أردنية، هي المؤلفة والمنتجة التنفيذية والمخرجة لمسلسل "مدرسة الروابي للبنات".

مجد عيد: ممثل أردني، فائز بجائزة أفضل ممثل في مهرجاني القاهرة والدوحة السينمائيين، من أبرز أعماله "كان يا ما كان في غزة" و"سمسم" و"الحارة".



لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم غير عربي:

تُخصَّص هذه المسابقة للأفلام الروائية الطويلة الأولى غير العربية، انسجاماً مع هوية المهرجان القائمة على دعم الأعمال الأولى وانفتاحًا على تجارب تتجاوز حدود المنطقة العربية.



بريانتي مندوزا: من أبرز صانعي الأفلام الفلبينيين، وأول مخرج فلبيني ينافس ويفوز في المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، حيث نال في مهرجان كانّ السينمائي جائزة أفضل مخرج عن فيلم "كيناتاي"وترشح لجائزة السعفة الذهبية عن فيلم "ماروزا".

سعاد بشناق: مؤلفة موسيقى تصويرية أردنية – كندية، عضوة في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، من أبرز أعمالها "يونان" و"جنائن معلقة".

صالح بكري: ممثل فلسطيني شارك في العديد من الأفلام العربية والعالمية. ومن أحدث أعماله فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، وفيلم "كل ما تبقّى منك" للمخرجة شيرين دعيبس، الذي يشارك فيه إلى جانب والده الراحل محمد بكري.



لجنة تحكيم جائزة فيبريسي (فيلم وثائقي عربي طويل):

تُمنح هذه الجائزة لأحد الأفلام الوثائقية المتنافسة في البرنامج الرسمي:



إسراء الردايدة: صحافية وناقدة سينمائية أردنية تمتلك أكثر من 17 عاماً من الخبرة في تغطية السينما عربياً ودولياً.

باولو برتغال: ناقد وباحث برتغالي حاصل على الدكتوراه في جامعة نوفا (لشبونة)، يركّز في أبحاثه على موضوع (السينيفيليا الجديدة).

ليتيسيا ألاسي: صحافية وباحثة وناقدة سينمائية فرنسية برازيلية مقيمة في باريس، ومصوّتة دولية لجوائز الغولدن غلوب.



جائزة الجمهور – في الأقسام التنافسية الأربعة

تُمنح جائزة الجمهور في كلّ قسم من الأقسام التنافسية الأربعة، وتعكس هذه الجائزة تفاعل الجمهور المباشر مع الأفلام وأثرها فيه، مُضيفةً منظوراً متميزاً يُكمل رؤية لجان التحكيم.

