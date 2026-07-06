قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاسل كاري أون .. تحرك عاجل من التموين لتنفيذ تكليفات الرئيس لخفض أعباء المعيشة
بسبب الأهلي .. المصري يغلق الباب أمام رحيل دغموم
بكيت .. سماح زيدان تروي لـ"صدى البلد" كواليس أشهر صورة في كأس العالم 2026
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
رسالة حزينة من باكيتا لجماهير البرازيل بعد وداع المونديال
عمرو أديب : أغرب واقعة في تاريخ الكرة.. تدخل رئاسي لإلغاء طرد لاعب أمريكي
فرصة جديدة للمدخرين .. بنك مصر يطرح شهادة بعائد ثابت 17.85%
لدينا هدف كبير في كأس العالم.. حسام حسن: ميسي أسطورة.. لكن منتخب مصر لا يهاب أحد
غدا .. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير
حسام حسن: اللاعبون جاهزون لمواجهة الأرجنتين.. واعتدنا التعامل مع ضغط المباريات
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الحارة والرطبة حتى هذا الموعد
تراجع بقوة .. آخر تحديث لسعر الذهب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل لجان تحكيم الدورة السابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
محمد نبيل

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم عن أعضاء لجان تحكيم دورته السابعة، في كل من، مسابقة الأفلام القصيرة، وجائزة أفضل فيلم غير عربي، بالإضافة للجنة تحكيم فيبريسي.

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير: 
تُفتح هذه المسابقة أمام الأفلام الروائية والتحريكية القصيرة (حتى ٣٠ دقيقة) على أن يكون العمل الأول للمخرج أو الأول خارج الإطار الأكاديمي، وهذه السنة تمنح لجنة التحكيم جائزة لأفضل فيلم أردني قصير. 

أحمد ياسين الدراجي: كاتب ومخرج عراقي، عُرض فيلمه الروائي الطويل الأول "جنائن معلّقة" للمرة الأولى ضمن مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان عمان السينمائي عام 2023. 
تيما الشوملي: مخرجة ومنتجة وكاتبة أردنية، هي المؤلفة والمنتجة التنفيذية والمخرجة لمسلسل "مدرسة الروابي للبنات". 
مجد عيد: ممثل أردني، فائز بجائزة أفضل ممثل في مهرجاني القاهرة والدوحة السينمائيين، من أبرز أعماله "كان يا ما كان في غزة" و"سمسم" و"الحارة". 

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم غير عربي: 
تُخصَّص هذه المسابقة للأفلام الروائية الطويلة الأولى غير العربية، انسجاماً مع هوية المهرجان القائمة على دعم الأعمال الأولى وانفتاحًا على تجارب تتجاوز حدود المنطقة العربية.

بريانتي مندوزا: من أبرز صانعي الأفلام الفلبينيين، وأول مخرج فلبيني ينافس ويفوز في المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، حيث نال في مهرجان كانّ السينمائي جائزة أفضل مخرج عن فيلم "كيناتاي"وترشح لجائزة السعفة الذهبية عن فيلم "ماروزا". 
سعاد بشناق: مؤلفة موسيقى تصويرية أردنية – كندية، عضوة في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، من أبرز أعمالها "يونان" و"جنائن معلقة". 
صالح بكري: ممثل فلسطيني شارك في العديد من الأفلام العربية والعالمية. ومن أحدث أعماله فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، وفيلم "كل ما تبقّى منك" للمخرجة شيرين دعيبس، الذي يشارك فيه إلى جانب والده الراحل محمد بكري.

 لجنة تحكيم جائزة فيبريسي (فيلم وثائقي عربي طويل): 
تُمنح هذه الجائزة لأحد الأفلام الوثائقية المتنافسة في البرنامج الرسمي: 

إسراء الردايدة: صحافية وناقدة سينمائية أردنية تمتلك أكثر من 17 عاماً من الخبرة في تغطية السينما عربياً ودولياً. 
باولو برتغال: ناقد وباحث برتغالي حاصل على الدكتوراه في جامعة نوفا (لشبونة)، يركّز في أبحاثه على موضوع (السينيفيليا الجديدة). 
ليتيسيا ألاسي: صحافية وباحثة وناقدة سينمائية فرنسية برازيلية مقيمة في باريس، ومصوّتة دولية لجوائز الغولدن غلوب. 

جائزة الجمهور – في الأقسام التنافسية الأربعة 
تُمنح جائزة الجمهور في كلّ قسم من الأقسام التنافسية الأربعة، وتعكس هذه الجائزة تفاعل الجمهور المباشر مع الأفلام وأثرها فيه، مُضيفةً منظوراً متميزاً يُكمل رؤية لجان التحكيم. 
 

مهرجان عمّان السينمائي الدولي عمّان السينمائي الدولي مهرجان عمّان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

بحث حماية العمال من تحديات التكنولوجيا

اتحاد العمال يناقش آليات الانتقال العادل لحماية رجاله من تحديات التكنولوجيا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العاصمة يفتتحان مشروعات علمية وطبية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في منتدى الحضارة الإسلامية

بالصور

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

المزيد