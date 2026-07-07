قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج يعد غشا؟.. أمين الإفتاء يجيب
نتنياهو: لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات
اكسيوس: الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات ضد 3 سفن تجارية بمضيق هرمز
إبراهيم فايق : مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى في كأس العالم
إبراهيم فايق: مش عايز أشوف وش ميسي
مصطفي شوبير يحرم الأرجنتين من هدف التعادل ويتصدي لركلة جزاء ميسي
وزيرة الثقافة: تقدمت بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة في قضية شخصية
منتخب مصر يباغت الأرجنتين بهدف برأسية ياسر إبراهيم
وزير التعليم العالي قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد
مصادر: وزير التعليم العالي قائم بأعمال وزيرة الثقافة
استجابةً للاستغاثة.. "طبي مجلس الوزراء" ينقذ بصر مواطن بجراحة عاجلة
شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
آية التيجي

كشفت دراسة علمية جديدة عن نتائج مبشرة قد تمثل نقطة تحول في علاج سرطان الدماغ، بعدما أظهر نوع جديد من العلاج المناعي بالخلايا التائية المعدلة قدرة كبيرة على القضاء على أورام الورم الأرومي الدبقي العدوانية، وهو أحد أخطر أنواع سرطان الدماغ وأكثرها صعوبة في العلاج.

نتائج واعدة في التجارب

وأجرى الدراسة باحثون من كلية كينجز لندن بالتعاون مع جامعة ماكماستر الكندية، ونُشرت نتائجها في مجلة Nature العلمية، حيث أشارت إلى أن العلاج الجديد قد يفتح الباب أمام تطوير وسيلة فعالة لإطالة حياة المرضى مستقبلًا.

واعتمد الباحثون على اختبار العلاج الجديد في نماذج حيوانية تحاكي الإصابة البشرية بالورم الأرومي الدبقي، وأظهرت النتائج نجاحًا لافتًا، إذ تمكن العلاج من القضاء الكامل على الأورام لدى 12 فأرًا من أصل 13 في إحدى التجارب.

كما بقيت الحيوانات التي استجابت للعلاج خالية من الأورام لأكثر من أربعة إلى خمسة أشهر، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرًا قويًا على فعالية العلاج في المراحل ما قبل السريرية.

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

كيف يعمل العلاج؟

يعتمد العلاج المناعي CAR-T على سحب بعض خلايا المناعة من جسم المريض، ثم تعديلها وراثيًا داخل المختبر لتتمكن من التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها، قبل إعادة حقنها مرة أخرى في الجسم.

وفي الدراسة الجديدة، ركز العلماء على استهداف بروتين يسمى GPNMB يوجد على سطح خلايا الورم وكذلك على بعض الخلايا المناعية التي يستغلها السرطان لحماية نفسه من العلاج، وهو ما يسمح للعلاج بمهاجمة الورم والبيئة المحيطة التي تساعده على النمو في الوقت نفسه.

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

لماذا يصعب علاج الورم الأرومي الدبقي؟

يُعد الورم الأرومي الدبقي من أكثر أنواع سرطان الدماغ عدوانية، إذ ينتشر داخل أنسجة المخ بخيوط دقيقة تجعل استئصاله جراحيًا بالكامل أمرًا بالغ الصعوبة.

كما تتمكن الخلايا المتبقية من مقاومة العلاج الكيميائي والإشعاعي، ما يؤدي غالبًا إلى عودة المرض مرة أخرى.
ويصيب هذا النوع من السرطان نحو 3200 شخص سنويًا في بريطانيا، بينما تصل نسبة الوفيات خلال خمس سنوات من التشخيص إلى نحو 95%، ويبلغ متوسط بقاء المرضى على قيد الحياة ما بين 12 و18 شهرًا.

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

هل أصبح العلاج متاحًا للمرضى؟

رغم النتائج الإيجابية، أكد الباحثون أن العلاج لم يُختبر حتى الآن على البشر، وأن ما توصلت إليه الدراسة يمثل نتائج ما قبل التجارب السريرية، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسات سريرية للتأكد من فعاليته وسلامته قبل اعتماده للاستخدام الطبي.

وأشار فريق البحث إلى أن هذا النهج الجديد لا يستهدف الخلايا السرطانية فقط، بل يعمل أيضًا على تدمير الخلايا المناعية التي تساعد الورم على مقاومة العلاج، وهو ما قد يمنح المرضى فرصة أفضل لمواجهة المرض مستقبلًا.

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

أعراض سرطان الدماغ

وينصح الأطباء بعدم تجاهل الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بأورام الدماغ، ومن أبرزها:
ـ صداع مستمر أو يزداد سوءًا مع الوقت.
ـ نوبات صرع.
ـ الغثيان أو القيء المتكرر.
ـ النعاس الشديد أو اضطرابات الوعي.
ـ ضعف الذاكرة أو صعوبة التركيز.
ـ ضعف أو تنميل في أحد جانبي الجسم.
ـ اضطرابات في الرؤية أو الكلام.

ويؤكد الخبراء أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو ظهورها بصورة غير معتادة، لأن التشخيص المبكر يساهم في تحسين فرص العلاج والسيطرة على المرض.

سرطان الدماغ الورم الأرومي الدبقي علاج سرطان الدماغ العلاج المناعي علاج الورم الأرومي الدبقي أعراض سرطان الدماغ أبحاث السرطان دراسة علمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية العنيفة تحت المجهر.. كيف تدفع الأطفال إلى العدوان؟

مضيق هرمز

مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز

محمد ثروت

وصلة ضحك من محمد ثروت خلال تقديم برنامج "قبل الماتش" على قناة صدى البلد

بالصور

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد