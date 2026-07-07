اكسيوس: الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات ضد 3 سفن تجارية بمضيق هرمز

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني نفذا هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز خلال ليل أمس وصباح اليوم، في تصعيد جديد يهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ووفقًا للتقرير، فإن الهجمات جاءت في غضون أقل من 24 ساعة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الخليج العربي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأن ما أورده الموقع، كما لم تؤكد الجهات البحرية الدولية بشكل مستقل هوية الجهة المنفذة للهجمات.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، إذ يعبر من خلاله نحو خمس صادرات النفط المنقولة بحرًا، ما يجعل أي تصعيد أمني في المنطقة محل متابعة وثيقة من أسواق الطاقة والمجتمع الدولي.