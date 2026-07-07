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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: مصطفى دخل تاريخ كأس العالم.. وهذا الإنجاز يدعو للفخر

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالإنجاز التاريخي الذي حققه نجله مصطفى شوبير، بعدما أصبح رابع حارس مرمى في تاريخ كأس العالم ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من البطولة، مؤكدًا أن ما يقدمه الحارس مع منتخب مصر يعكس شخصيته وإصراره داخل الملعب.

مصطفي شوبير

وقال أحمد شوبير: “مصطفى كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم، والرقم الذي حققه ليس سهلًا على الإطلاق، لأن التصدي لركلتي جزاء في بطولة واحدة إنجاز لا يحققه إلا حراس كبار، والحمد لله أنه يشرف الكرة المصرية بهذا المستوى.”

وأضاف: “أنا فخور بما يقدمه مصطفى، لكن الأهم بالنسبة لي هو استمرار تركيزه، فما زال أمام منتخب مصر مشوار كبير في البطولة، وأتمنى أن يواصل الأداء بنفس الروح والثبات، لأن ما يقدمه حتى الآن يستحق كل الإشادة.”

مصطفي شوبير الاهلي منتخب مصر

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